Un train CFF fait un arrêt spécial pour un passager

Janine Enderli

Les CFF soulignent que de tels arrêts ne sont effectués que si cela n'a pas de conséquences négatives pour les autres voyageurs. (photo d'archives) Photo: Keystone

Il est 16h07 ce mercredi lorsque l'Intercity 3 démarre à Zurich. Le Grison Markus P.* se réjouit d'un agréable voyage en direction de Coire pour rentrer chez lui. Il a bon espoir d'arriver sans retard à Fideris (GR), une commune du Prättigau.

Peu après le départ, Markus est cependant témoin du fait qu'un passager de première classe a commencé à discuter avec la contrôleuse du train. «Le monsieur était assis avec quelqu'un juste derrière nous.» Lorsque la contrôleuse est arrivée, Markus a entendu leur conversation. «Je n'ai cependant pas pu tout comprendre.» Son hypothèse: l'homme serait monté dans le mauvais train à Zurich et aurait vite compris que le train ne s'arrêterait qu'à Sargans (SG), sa destination.

Selon Markus, après la discussion, la contrôleuse est sortie de la zone des passagers pour téléphoner. «Je l'ai entendue dire qu'elle ne pouvait rien promettre. À partir de là, j'ai eu l'impression que l'on allait effectuer un arrêt supplémentaire.»

Le train a fait un arrêt exceptionnel en gare de Wädenswil. (photo d'archives) Photo: Google Maps 1/2

Sur la rive gauche du lac de Zurich, le train a soudain ralenti, raconte Markus. «J'ai encore dit à ma femme, le train ne va quand même pas s'arrêter tout à coup!» Mais effectivement, peu après, l'Intercity s'est arrêté exceptionnellement à Wädenswil (ZH).

Les CFF confirment

Markus ne comprend pas: «J'étais étonné que l'on réponde à tels souhaits», s'insurge-t-il. Et de poursuivre: «Je ne peux pas m'imaginer, si je monte dans le mauvais train, que celui-ci fasse un arrêt supplémentaire pour moi.»

Les CFF confirment l'arrêt exceptionnel sur demande. Le porte-parole Moritz Weisskopf explique toutefois: «Il ne s'agit pas de souhaits particuliers, mais de deux personnes qui se sont trompées de chemin. Ceux-ci se sont trompés de train en raison d'un changement de voie à la gare centrale de Zurich et ont dû se rendre à Thalwil.»

Un tel arrêt exceptionnel est toujours laissé à l'appréciation du personnel. «Il n'est possible que si cela est opérationnellement possible et qu'il n'y a pas de conséquences négatives pour les autres voyageurs.» Selon le lecteur, le train est finalement arrivé à destination avec un retard de trois minutes.

* Nom modifié