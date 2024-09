La réforme de la LPP va-t-elle échouer dans les urnes?

Dimanche, les Suisses se prononcent sur deux objets nationaux: la réforme de la LPP et l'initiative sur la biodiversité. Suivez en direct les résultats et les derniers développements avec Blick.

il y a 11 minutes il y a 11 minutes La tension augmente La tension monte. Dans quelques minutes, à midi, les premières tendances de l'institut GFS Berne seront rendues publiques. Une demi-heure plus tard, la projection précisera l'affaire. Il sera alors clair si la réforme de la LPP ou l'initiative en faveur de la biodiversité trouveront une majorité — ce qui serait une surprise. il y a 13 minutes il y a 13 minutes Plus de suspense dans les votes régionaux Dans le canton de Genève aujourd'hui, la population ne vote pas que sur la LPP et la biodiversité. Elle doit décider si la formation des enseignants doit passer de quatre à trois ans. Seul canton à proposer une formation si longue, Genève voit la droite s'opposer au modèle apprécié des enseignants. Le devenir de Moutier est au cœur de la journée de votations dans le Jura et à Berne. Les populations des deux cantons se prononcent sur les modalités de passage de la ville sous administration jurassienne. Un «Oui» clair est attendu lors de ce vote qui viendrait clore la fameuse «question jurassienne» de la ville rattachée pour le moment au canton de Berne. Enfin, toujours dans le canton de Berne, mais cette fois dans la bilingue Bienne, le suspense est à son comble. L'élection à la mairie pour prendre la suite d'Erich Fehr accouchera pour la première fois... d'une maire. La socialiste Glenda Gonzalez Bassi et la libérale-radicale (PLR) Natasha Pittet sont au coude à coude, lors de ce premier tour pour le poste. il y a 36 minutes il y a 36 minutes Déjà, de premiers résultats locaux La commune argovienne de Münchwilen dit non à la réforme de la LPP, écrit le «Tages-Anzeiger». Ceci avec 181 voix contre et 79 voix pour. L'initiative sur la biodiversité est également rejetée. Là c'est du 191 non contre 68 oui. Bien entendu, ces résultats ne sont pas encore représentatifs. En effet, les résultats ne seront pas publiés avant 12 heures. il y a 42 minutes il y a 42 minutes Les premières tendances devraient être connues à partir de 12h L'institut de recherche GFS Berne a publié le plan du vote d'aujourd'hui dimanche. GFS Bern publiera les premières tendances à partir de 12 heures et la première projection sera disponible environ une demi-heure plus tard. Fin du Live

Le Conseil fédéral mené par la ministre de l'Intérieur Elisabeth Baume-Schneider s'engage en faveur d'une réforme de la LPP. Photo: keystone-sda.ch 1/5

D'un côté, le patron des syndicats socialistes Pierre-Yves Maillard, de l'autre, la ministre de l'Intérieur socialiste Elisabeth Baume-Schneider et le Conseil fédéral: c'est un duel bien connu auquel la Suisse va assister ce dimanche. Le peuple doit se prononcer sur la réforme de la LPP. Et une fois de plus, les deux collègues de parti ont mené une campagne de votation l'un contre l'autre. Et comme pour la 13e rente AVS, Pierre-Yves Maillard pourrait finalement l'emporter.

La réforme des caisses de pension vise à réformer la prévoyance professionnelle (LPP). Le paquet comprend entre autres un taux de conversion plus bas et un supplément de rente pour la génération de transition. Comme notre pays compte de plus en plus de retraités et que ceux-ci vivent plus longtemps, le deuxième pilier serait ainsi stabilisé. En même temps, le rendement de l'argent épargné diminue, c'est pourquoi les rentes ne sont plus suffisamment financées.

Des dissidents à l'UDC

L'Union patronale suisse mène la campagne en faveur du oui, les partis du Centre, les Verts libéraux, le PLR et l'UDC font également campagne pour le oui. Le Parlement, et donc le Conseil fédéral autour de Baume-Schneider, soutiennent le projet. L'Union syndicale suisse, autour de Maillard, mène la campagne du non, avec le soutien du PS et des Vert-e-s. Mais l'UDC compte également d'éminents dissidents, comme la conseillère aux Etats Esther Friedli, qui s'est engagée en faveur du non. Les derniers sondages indiquent que la réforme devrait être recalée.

Le deuxième projet concerne la biodiversité: avec l'initiative du même nom, les défenseurs de la nature veulent obtenir que la diversité des plantes et des animaux soit préservée. La Confédération et les cantons sont tenus de créer davantage de zones protégées et de consacrer plus d'argent à la promotion de la biodiversité. L'initiative stipule par ailleurs que la nature doit être préservée en dehors des zones protégées.

L'initiative a été lancée par des organisations de protection de l'environnement telles que Pro Natura, Bird Life Suisse ou Patrimoine suisse. Le PS, les Vert-e-s, les Vert'libéraux et le PEV soutiennent le projet. L'UDC, le PLR et une grande partie du Centre ont voté contre. Au sein du Centre, les avis ne sont toutefois pas unanimes. Les Femmes du Centre et certains partis cantonaux du Centre sont pour le oui ou ont décidé de laisser la liberté de vote. Le comité du non est mené par l'Union des paysans, les associations économiques se battent également contre. De leur point de vue, l'initiative est trop extrême, affaiblit la production nationale et met en danger le développement des énergies renouvelables. Les derniers sondages indiquent que les paysans l'emporteront et que l'initiative sera rejetée.

Blick suivra en direct les premières tendances, les réactions et les résultats sur son live.