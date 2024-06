Le comité de l'initiative Biodiversité lance sa campagne nationale

L'initiative Biodiversité a été déposée en plein Covid-19, en septembre 2020 (archives).

ATS Agence télégraphique suisse

L'initiative «Pour l'avenir de notre nature et de notre paysage» (initiative Biodiversité) réclame suffisamment de moyens et de surfaces pour la nature. Elle veut aussi ancrer une meilleure protection du paysage et du patrimoine bâti dans la Constitution.

Un contre-projet du Conseil fédéral avait été enterré par le Conseil des Etats en décembre 2023. Les initiants avaient alors renoncé à retirer leur texte.

«En Suisse, la biodiversité va mal»

«En Suisse, la biodiversité va mal et notre source de vie est en danger. Près de la moitié des milieux naturels et plus d'un tiers de nos espèces animales et végétales sont menacés de disparition ou sont déjà éteints. Il est urgent de prendre les mesures nécessaires», ont-ils alarmé mardi dans un communiqué.

Le comité est composé notamment de Pro Natura, Patrimoine Suisse ou BirdLife.