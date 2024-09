Des résultats de recherche falsifiés à l'Hôpital universitaire de Zurich

Thomas Schlittler

L'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) fait partie des établissements de santé les plus prestigieux au monde. La renommée de la faculté de médecine de son université s'étend, elle aussi, bien au-delà des frontières du pays. Au cœur même de cette réputation: crédibilité et confiance.

Or, des événements qui pourraient gravement nuire à la réputation de l'USZ et de l'université viennent d'être révélés: des résultats de recherche ont été falsifiés derrière les murs de ces vénérables institutions, révèle Blick.

Un chercheur qui travaillait à l'USZ jusqu'à il y a environ deux ans a intégré dans des travaux scientifiques des expériences de laboratoire sur des souris. Sauf qu'en réalité, ces expériences n'ont jamais eu lieu. Concrètement, le chercheur a réutilisé des images au microscope de cerveaux de souris provenant d'études antérieures afin de simuler les résultats de recherche souhaités. Les prétendues découvertes ont par la suite été intégrées dans des publications scientifiques qui ont été publiées dans des revues internationales.

Des fausses expériences sur les souris ont été intégrées à des recherches scientifiques. Ici, vue sur u cerveau de souris au microscope.

Le collaborateur a reconnu les faits

Le lieu où se sont déroulés les faits était l'Institut de neuropathologie de l'Hôpital universitaire de Zurich, dirigé par Adriano Aguzzi. Ce biomédecin italo-suisse est également professeur ordinaire de neuropathologie à la faculté de médecine de l'université de Zurich.

Selon les informations de Blick, le collaborateur a entre-temps reconnu les faits. Le directeur de l'institut Adriano Aguzzi a par la suite corrigé — ou même annulé — plusieurs publications au cours des dernières semaines et des derniers mois, car elles se basaient sur les résultats falsifiés.

Des travaux d'Aguzzi douteux

Par ailleurs, des incohérences sont également apparues dans des travaux antérieurs d'Adriano Aguzzi. Ces recherches ont été publiées vers 2010 et n'avaient rien à voir avec les fausses expériences sur les animaux.

Selon un expert, des points d'interrogation subsisteraient au total pour «une demi-douzaine de papiers». Au vu des plus de 600 écrits qu'Adriano Aguzzi a publiés au cours de sa carrière, cela semble dérisoire. Toutefois, un «corrigendum» ou une «rétractation» ne sont pas anodins dans le monde académique. Ils peuvent sérieusement porter atteinte à la crédibilité d'un chercheur, entraîner une baisse des subventions et, dans le pire des cas, lui coûter son poste.

Le célèbre professeur a-t-il réagi correctement?

Pour la défense d'Adriano Aguzzi, il faut dire que la manipulation de données de recherche ne peut jamais être complètement exclue. Il y a des brebis galeuses partout, et pas seulement dans la recherche de pointe. Mais ce qui importe, c'est la manière dont les responsables réagissent lorsqu'un tel comportement fautif apparaît au grand jour.

Dans le cas du célèbre neuropathologue, les interprétations divergent. Selon les informations de Blick, il a certes informé les quarante membres de son institut des problèmes le 14 février 2024, soit peu de temps après avoir été mis au courant des irrégularités par une source inconnue.

Cependant, toutes les corrections et révocations publiées ces dernières semaines minimisent l'ampleur des erreurs découvertes. Parfois, il est question d'une «erreur d'édition involontaire». Ou on peut aussi lire que «l'image a été dupliquée par erreur». Même dans la déclaration de révocation d'un travail basé sur les expériences animales falsifiées, Adriano Aguzzi et ses co-auteurs n'ont parlé que «d'irrégularités». Pas un mot de falsification ou de fraude.

Exemple de la révocation d'un travail qui a été réalisé sur la base d'expériences sur animaux falsifiées: «Irrégularités récemment mises en lumière» (irregularities that have recently come to light). Photo: ZVG

Une absence de vérifications

A cela s'ajoute le fait que tous les travaux présentant des lacunes n'ont de loin pas été corrigés, du moins jusqu'à présent. Ce manque de transparence de la part d'Adriano Aguzzi arrange ainsi certains chercheurs.

Mais d'autres considèrent que les revues internationales dans lesquelles les travaux en question ont été publiés ont aussi leur part de responsabilité. «Ceux-ci ont peu d'intérêt à une rectification», explique un expert. Car une correction ou même une rétractation d'un article nuit également à la réputation de la revue spécialisée correspondante.

Dans tous les cas, la crédibilité d'Adriano Aguzzi en prend un coup. Le scientifique est une sommité dans la recherche sur les prions, domaine qui étudie comment des particules de protéines anormales peuvent endommager le cerveau. Le neuropathologue a développé plusieurs brevets pour le diagnostic et le traitement de maladies à prions telles que l'ESB — plus connue sous le nom de maladie de la vache folle — et la maladie mortelle de Creutzfeldt-Jakob.

Un scientifique reconnu

Adriano Aguzzi a sauvé de nombreuses vies grâce à ses recherches. Cela lui a valu un long palmarès: en 1999, il a reçu le prix Ernst Jung, en 2003 le prix Robert Koch, en 2004 le prix Marcel Benoist, en 2009 le prix Antonio Feltrinelli, en 2013 le prix Hartwig Piepenbrock-DZNE.

En 2017, il a connu un moment fort: la reine Mathilde de Belgique lui a remis le Baillet Latour Health Prize pour ses «découvertes fondamentales dans le domaine des maladies neurologiques». Dotation: 250'000 euros.

En 2017, Adriano Aguzzi reçoit le Baillet Latour Health Prize des mains de la reine Mathilde de Belgique. Photo: imago/Belga

Le célèbre professeur, qui a déjà été considéré comme candidat au prix Nobel, a également attiré l'attention au-delà de la science. Pendant la pandémie de Covid-19, Adriano Aguzzi a mis la pression sur le gouvernement suisse. «Le Conseil fédéral agit de manière irresponsable», avait-il déclaré dans une interview en mars 2020, quelques jours avant le lockdown. Plus tard, il a tiré la sonnette d'alarme contre un potentiel de «60'000 morts d'ici juillet», et a exigé des mesures de protection nettement plus sévères.

Des contrôles de qualité qui ont échoué

La simplification de l'expérimentation animale est le cheval de bataille du scientifique. Il a d'ailleurs accusé un jour l'Office vétérinaire zurichois d'être «arbitraire» à ce sujet et a publiquement qualifié une fonctionnaire de «gendarme des souris», à qui il reprochait de n'avoir aucune idée du contexte scientifique.

Mais aujourd'hui, Adriano Aguzzi se mord certainement les doigts de ne pas avoir lui-même suffisamment joué les «gendarmes des souris». Les contrôles de qualité dans son laboratoire ont échoué, faute de quoi la falsification d'expériences sur les animaux n'aurait pas été possible.

« «L'Université de Zurich ne peut pas communiquer publiquement sur le cas avant la fin de l'enquête en cours» Un porte-parole de l'Université de Zurich »

Mais la réaction de la direction de l'université qui, selon les informations de Blick, est également au courant des accusations depuis février, est aussi discutable. Certes, le recteur Michael Schaepman a immédiatement ouvert une enquête. Toutefois, il semble que personne n'a jugé nécessaire d'informer le public. Même lorsque le collaborateur concerné a reconnu avoir falsifié ses résultats, les responsables ont continué à garder le silence.

L'université ne répond pas aux questions

Lorsque Blick a demandé cette semaine des informations sur ce qui s'était passé à l'Institut de neuropathologie, l'Université de Zurich s'est limitée au strict minimum: un porte-parole a indiqué que l'on examinait «les reproches adressés au professeur Adriano Aguzzi et à d'autres collaborateurs de l'Institut de neuropathologie».

Le service de presse n'est toutefois pas entré dans les détails. «Les questions de savoir quelles publications sont concernées et s'il s'agit de fautes d'inattention ou éventuellement de fraude font partie de l'enquête en cours.» Le fait de décider si une publication doit faire l'objet de corrections, voire d'un retrait, revient aux revues spécialisées qui prennent une décision en toute indépendance, en concertation avec les auteurs de l'étude.

Pour le reste, pas de commentaire. «En raison de son devoir d'assistance envers ses collaborateurs et pour des raisons juridiques, l'Université de Zurich ne peut pas communiquer publiquement sur le cas avant la fin de l'enquête en cours», précise un porte-parole.

Le recteur de l'université de Zurich, Michael Schaepman, a ouvert une enquête contre Adriano Aguzzi, sans en informer le public. Photo: Keystone

«Victime d'une escroquerie»

Il n'a pas non plus été possible d'obtenir une prise de position publique d'Adriano Aguzzi. Selon un membre de l'Institut de neuropathologie, il se considère toutefois comme «victime d'une escroquerie». Et cela, de la part d'un scientifique qu'il a encouragé pendant des années. Le chercheur vedette craindrait que cette affaire n'entache sa brillante carrière.

On ne sait pas exactement comment le chercheur fautif s'est comporté depuis son départ de l'Université de Zurich. Les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte restent obscures. Une explication possible est le surmenage. Mais la forte pression en matière de performances et de publications dans la recherche de pointe a certainement aussi joué un rôle. «La concurrence est féroce», assure un spécialiste du milieu. Celui qui n'est pas assez performant est éliminé au bout de quelques années.