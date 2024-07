Voici les 10 biens immobiliers les plus chers de Suisse

En Suisse, nombreux sont ceux qui espèrent un jour acquérir une belle maison. Mais les prix de l'immobilier brisent souvent ce rêve. Les biens de luxe sont, eux aussi, de plus en plus chers. Blick vous dévoile les 10 villas en vente les plus exclusives du pays.

Voici la vue imprenable de la propriété la plus chère de Suisse. Devinez où elle se trouve? La réponse en bas de l'article.

Nicola Imfeld

Nous, citoyens et citoyennes lambdas, ne pouvons pas nous offrir ces biens immobiliers de luxe. Mais les vendeurs savent nous mettre l'eau à la bouche: dans cet aperçu impressionnant, les 10 villas les plus chères de Suisse ont été regroupées. Le Swiss Marketplace Group (SMG) a établi une liste exclusivement pour Blick.

Vous aurez même droit à une visite de ses villas grâce à certaines photos dévoilées – pas pour toutes les propriétés, hélas. Certains propriétaires souhaitent garder une certaine intimité, particulièrement recherchée par les acquéreurs dans cette gamme de prix.

Une conclusion claire ressort du classement: la Suisse romande est très demandée. À une exception près, toutes les villas de luxe se trouvent sur les bords du Léman. Selon la SMG, les régions de montagne comme Gstaad et Crans Montana sont également des mines d'or, mais même ces lieux d'exception n'ont pas réussi à se hisser dans le top 10.

10 Une villa double au bord du lac à Saint-Prex (VD) – 18 millions de francs

Dans certains cas, les vendeurs n'offrent pas d'aperçu plus détaillé du bien.

40'000 francs le mètre carré. Avec ça, deux villas: celle de devant offre quatre chambres à coucher avec une surface habitable de 270 mètres carrés et celle de derrière trois chambres à coucher avec une surface habitable de 180 mètres carrés. L'emplacement est «particulièrement calme» et donne un accès direct au bord du lac, précise l'annonce.

9 Une maison au bord du lac avec ponton à Versoix (GE) – 19 millions de francs

Une autre annonce discrète: seule la belle vue sur le Léman est dévoilée.

Selon l'annonce, cette maison est située «aux portes du centre-ville». En même temps, la vue est cachée des regards indiscrets par les arbres. Et pourtant, l'accès direct au lac est garanti – y compris le ponton. S'y ajoutent un pavillon direct sur le lac et deux garages. Le mètre carré de surface habitable coûte 25'333 francs. Au total, le terrain s'étend sur 5790 mètres carrés.

8 Une villa au milieu des vignes à Chexbres (VD) – 19 millions de francs

«Une vue à 180 degrés à couper le souffle sur le Léman.» C'est ainsi qu'est décrite la villa de Chexbres (VD). La propriété a été construite en 1990 et compte 15 pièces rien qu'au rez-de-chaussée. Au premier étage et à l'entresol, la villa offre un grand d'espace pour le divertissement et la vie de famille. «L'artisanat exquis et l'attention portée aux détails sont évidents dans toute la maison, des tuiles vieilles de 150 ans et des parallélépipèdes massifs sculptés à la main jusqu'aux sols en pierre rouge bordeaux», peut-on lire dans l'annonce.

Le «Grand Salon» et le «Petit Salon», ainsi que la salle à manger et les bureaux, auraient été réalisés par des ébénistes qui ont également travaillé à la restauration du château de Versailles. Le prix au mètre carré est de 19'000 francs pour 1000 mètres carrés de surface habitable. Au total, la propriété offre une surface de 6672 mètres carrés.

1/11 Le terrain a une superficie de 6672 mètres carrés.

7 Un château à Choulex (GE) – 19,5 millions de francs

Le manoir date du 18e siècle.

Le terrain de ce château fait 6000 mètres carrés. Selon l'annonce, une clôture garantit une «parfaite intimité». Un appartement pour les domestiques est même inclus. Le château lui-même offre 7 chambres à coucher, un double garage, un grand parking extérieur pour les invités et un verger. La maison de maître date du 18e siècle, elle a été rénovée en 2010 et équipée de «matériaux de haute qualité». Le mètre carré coûte 19'500 francs pour 1000 mètres carrés de surface habitable.

6 Une villa en ville de Genève – 19,9 millions de francs

Pour cette villa, aucune image d'aperçu est disponible sur l'annonce. On peut simplement y lire: «Située près de l'église orthodoxe russe de Genève, à proximité immédiate des transports publics, des commerces et des écoles, cette magnifique villa jouit d'un environnement résidentiel calme.» La propriété se répartit sur trois étages ainsi que sur un sous-sol et offre de la place pour 15 chambres. Le prix au mètre carré est de 32'623 francs pour 610 mètres carrés de surface habitable.

5 Une villa au bord du lac Léman à Cologny (GE) – 20 millions de francs

Il n'y a pas non plus grand-chose à voir à la 5e place du classement. Mais: «Compte tenu de la qualité exceptionnelle du bien et pour des raisons de confidentialité, le dossier ne peut être transmis sans un entretien de présentation préalable», précise l'annonce. La villa offrirait l'une des «plus belles vues sur le lac» qui soit. En outre, tant la maison que le terrain offrent un «grand potentiel de transformation et d'extension». Le prix au mètre carré s'élève à 33'333 francs pour 600 mètres carrés de surface habitable. Le terrain offre en outre une surface de 2000 mètres carrés.

4 Une autre villa au bord du lac Léman à Cologny (GE) – 20 millions de francs

«Propriété exceptionnelle, hors du commun»: le vendeur ne dévoile pas publiquement d'autres photos.

La surface habitable de 330 mètres carrés est relativement petite, et le prix au mètre carré, un record pour la Suisse: 60'606 francs! «Cette villa a été conçue pour garantir un style de vie luxueux et confortable», indique l'annonce. Elle offre une «grande sécurité» ainsi qu'une «grande intimité». La villa est située directement au bord du lac Léman et le terrain fait tout de même 3000 mètres carrés.

3 Encore une autre villa de 10 pièces avec vue sur le lac à Cologny (GE) – 20,5 millions de francs suisses

Nous sommes arrivés au podium. Cette villa moderne se hisse à la troisième place des propriétés les plus chères de Suisse à vendre. L'espace piscine, le salon et la terrasse en bois (85 mètres carrés) visent une jeune clientèle. Avec dix chambres, ce serait une colocation idéale pour les millionnaires… Le prix au mètre carré est de 51'250 francs pour 400 mètres carrés de surface habitable, soit le deuxième plus cher de Suisse. Le terrain fait 3323 mètres carrés.

1/8 Qui n'aimerait pas se détendre au bord de cette piscine?

2 Une villa de Floride avec vue sur le lac de Lugano à Porza (TI) – 28 millions de francs

A 5 kilomètres du cœur de Lugano se trouve la villa Florida, actuellement mise en vente pour 28 millions de francs. De quoi décrocher la deuxième place! Le parc s'étend sur 4390 mètres carrés. On y trouve deux fontaines, une pergola et une chapelle. Selon l'annonce, on a une «vue panoramique sur le lac de Lugano, la ville et les montagnes environnantes». La villa Florida a été construite en 1890 et rénovée depuis. Une piscine couverte attend même l'acheteur. Le mètre carré est proposé à 20'000 francs pour une surface habitable de 1400 mètres carrés.

1/10 Le mètre carré de surface habitable ne coûte ici «que» 20'000 francs, ce qui est relativement peu pour la deuxième place.

1 «Le Karma» au bord du lac Léman à Montreux (VD) – 49 millions de francs

Cette propriété est l'œuvre du célèbre architecte autrichien Adolf Loos (1879-1933), considéré comme l'un des précurseurs de l'architecture moderne. Avec un prix d'achat de 49 millions de francs, la villa «Le Karma» arrive de très loin à la première place des biens immobiliers les plus chers de Suisse. Située directement au bord du Léman, la propriété offre une surface de terrain de 10'092 mètres carrés. Il faut compter 32'645 francs par mètre carré de surface habitable – un prix énorme pour 1501 mètres carrés de surface habitable… L'annonce précise: «Chaque pièce se distingue par les qualités spécifiques des matériaux utilisés (marbre noir et blanc, marbre rose, carreaux dorés, bois précieux, bronze, etc.) et par l'intensité des marquages lumineux naturels.»

