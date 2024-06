Il se fait passer pour un policier pour cambrioler des seniors

Le samedi 15 juin à Yverdon-les-Bains, la police vaudoise a interpellé un individu suspecté d’avoir dérobé de l’argent et des bijoux à des personnes âgées en se faisant passer pour un policier. Il est aussi soupçonné d'avoir sévi dans d'autres villes vaudoises.

Le voyou présumé se faisait passer pour un policier pour cambrioler ses victimes. (Image d'illustration)

Un individu, qui avait tout l'air d'un policier (mais ne l'était pas), a-t-il sonné à votre porte? Peut-être est-il même parvenu à vous dérober de l'argent ou des valeurs? Si c'est le cas, la police vaudoise attend votre appel.

En effet, le samedi 15 juin, une patrouille de gendarmerie a repéré, à Yverdon-les-Bains, devant un bancomat, un individu correspondant au signalement d’un homme suspecté d’avoir dérobé des valeurs à des personnes âgées. Il s'agit d'un ressortissant français de 20 ans.

Lors du contrôle de police, des cartes bancaires ne lui appartenant pas ont été retrouvées sur lui. Une perquisition de sa chambre d’hôtel a alors été effectuée, et les forces de l'ordre ont alors mis la main sur une autre carte bancaire d'un tiers, et des liasses de billets. L'homme a directement été placé en détention provisoire.

Un faux policier

Il semble avoir également sévi dans d'autres villes du canton, notamment Lausanne. D'après la police, le jeune s'est rendu à plusieurs reprises chez des personnes âgées à Lausanne, entre le 10 et le 12 juin. Son modus operandi? Selon les premières investigations, les victimes avaient été contactées préalablement par téléphone, par quelqu’un se faisant passer pour un policier.

Il leur disait, à l'autre bout du fil, qu’un collègue allait passer chez elles pour se faire remettre des cartes bancaires et leur code, de l’argent ou des bijoux dans le cadre d’une enquête ou pour les mettre en sécurité. Puis le malfrat présumé se présentait au domicile des victimes, et repartait avec les valeurs. Grâce aux cartes bancaires ainsi obtenues, il effectuait des retraits d’argent dans les bancomats.

Appel aux victimes

Au total, à l'heure actuelle, sept cas ont été signalés à Lausanne, avant que l’auteur présumé ne commette d’autres infractions similaires dans le canton. La police judiciaire de Lausanne prie toute personne victime de faits similaires depuis début juin de prendre immédiatement contact avec la police au numéro 021 315 15 15 pour signaler le cas. L’enquête est menée par la police judiciaire de Lausanne conjointement avec la police de sûreté de la police cantonale vaudoise sous la conduite du Ministère public.

La police rappelle les conseils de prudence suivants: ne donnez aucune information personnelle ou bancaire à quiconque vous contacte par téléphone. Ne jamais remettre vos cartes bancaires (coupées ou non) ni votre code secret à un inconnu. Raccrochez si vous avez un doute sur l'appelant, et ne surtout pas rappeler en appuyant sur la touche de répétition du numéro. Appelez la police en cas de doute, et puis transmettre cette information à votre entourage.