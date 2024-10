Avec la fin des précipitations abondantes, le danger de crues est levé ce jeudi 3 octobre. Ce n'est pas pour autant que le soleil brillera partout. Blick vous donne plus de précisions sur la météo de la journée.

Quelques éclaircies sont prévues aujourd'hui en plaine. Photo: KEYSTONE

Le danger de crues et levé ce jeudi 3 octobre! Fini les pluies abondantes des derniers jours. Une embellie est même prévue en plaine, notamment autour du Léman et dans la plaine du Rhône, précise MétéoSuisse.

Mais n'allons pas trop vite en besogne. Le temps sera nuageux en montagne et quelques averses sont même prévues cet après-midi et en soirée le long du versant nord des Alpes et sur le Jura. La limite pluie-neige se situera vers 1900 mètres.

Il ne fera pas très chaud aujourd'hui en Suisse romande. Le maximum sera atteint à Genève, Nyon et Villeneuve avec 15 degrés. A Lausanne, il fera 14 degrés. La température oscillera entre 11 et 13 degrés à Fribourg, Neuchâtel et Bienne cet après-midi.

La bise se fera sentir dans l'ouest lémanique. L'isotherme du 0 degrés culminera aux alentours des 2200 mètres.