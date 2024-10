La Suisse aura la tête dans les nuages ce lundi 7 octobre

Les nuages seront de plus en plus nombreux dans l'après-midi de ce lundi 7 octobre. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

Le soleil devra pointer le bout de son nez ce lundi 7 octobre. Mais attention à ne pas crier trop vite victoire: les nuages s'inviteront à la fête, surtout dans l'après-midi, précise Météosuisse. Pire encore, des averses sont possibles dans la journée et encore plus en soirée, notamment sur le Jura et sur la crête sud des Alpes valaisannes.

L'astre brillera au plus fort à Sion avec 21 degrés attendus. Autour du Léman, les températures oscilleront entre 18 et 20 degrés à Genève et Lausanne. Du côté de Neuchâtel, le mercure n'excédera pas 16 degrés. C'est un degré de moins qu'à Fribourg, Bienne et Orbe (VD).

La tête dans les nuages

Le vent sera modéré à fort en montagne. Durant la journée, la Crête des Alpes valaisannes vivra dans le brouillard, avec des bases de nuages s'abaissant jusque vers 1500 à 2000 mètres l'après-midi et le soir. La limite des chutes de neige se situe à 3000 mètres. L'isotherme du 0 degré se trouve quant à lui à 3500 mètres.