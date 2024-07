Fribourg se dirige vers un programme d'assainissement financier

Les finances du canton de Fribourg se dégradent.

Il y a trois mois à peine, le gouvernement cantonal, par la voie de son grand argentier Jean-Pierre Siggen, avait fait part de ses préoccupations au sujet des perspectives financières de l’Etat. Il considérait alors que la situation augurait un changement de paradigme, qui risquait d’impacter les exercices futurs.

Le budget 2025 présente, pour l'heure, un découvert supérieur à 100 millions de francs. Afin de respecter la règle de l’équilibre du compte de résultats prévue par la Constitution, d’importantes mesures seront encore nécessaires. L’attention sera focalisée sur ce travail ces prochains mois, a dit jeudi le Conseil d'Etat.

Petite musique

Les craintes, dans l'air lors des deux dernières sessions du Grand Conseil fribourgeois, se sont donc vérifiées. Sur la base des résultats intermédiaires des travaux sur l’actualisation du plan financier et l’élaboration du budget 2025, une dégradation significative des perspectives financières est attendue.

Le Conseil d’Etat a consacré ses journées au vert de mardi et mercredi à faire le point de la situation. Au-delà, il affirme avoir déjà consacré une dizaine de séances à l’examen du plan financier des années 2025-2028 proposé par les directions. Les résultats initiaux affichent de «très mauvais» développements.

Nombreux arbitrages

Alors que les charges progressent de manière soutenue, notamment en raison de la croissance démographique, les revenus évoluent à un rythme moindre. Dans ce cadre, le gouvernement a passé en revue tous les postes importants de charges et de revenus du ménage de l’Etat.

Plus loin, l'exécutif cantonal explique avoir déjà procédé à de nombreux arbitrages en renonçant, en reportant ou en rééchelonnant des projets nouveaux ou des prestations existantes. Il a également limité l’évolution des dépenses de fonctionnement.

Pour les années 2026 et suivantes, le Conseil d’Etat constate que les résultats sont fortement déficitaires. La nécessité de conserver la maîtrise des finances exige en conséquence de prendre des mesures adaptées sous la forme d’un programme d’assainissement des finances.

Gauche mécontente

Ce programme est actuellement en cours d’élaboration. A ce stade, toutes les pistes demeurent ouvertes. Le Conseil d’Etat définira plus précisément ses intentions d’ici à l’automne. Il les soumettra au Grand Conseil dans les meilleurs délais.

Le Parti socialiste fribourgeois (PSF) et le Syndicat des services publics (SSP) ont fait part de leur mécontentement après l'annonce de l'exécutif cantonal. Le premier le juge inadmissible, le second fait part de son inquiétude. Ils demandent l'arrêt des cadeaux fiscaux consentis aux plus aisés ces dernières années.

Les comptes de l’Etat ont bouclé avec un bénéfice de 242'518 francs en 2023, après 494'000 francs en 2022. Il a été obtenu grâce à des revenus fiscaux, des prélèvements sur fonds et provisions ainsi que des revenus de transferts plus élevés que prévu. Pour rappel, Fribourg est un canton pratiquant la règle de l'équilibre budgétaire.