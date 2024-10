En Suisse, le rêve d'un logement abordable s'effrite. Alors que les dépenses de logement grimpent, les ménages de la classe moyenne se retrouvent de plus en plus en difficulté face à une offre en baisse.

Un logement abordable en Suisse? Ça n’existe quasi plus (et ça fait peur)

Les Suisses de la classe moyenne dépensent désormais plus d'un tiers de leur budget pour se loger. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

En Suisse, le principe des dépenses de logement représentant 30% des revenus mensuels est désormais une illusion pour de nombreux ménages, surtout ceux de la classe moyenne, rapporte les quotidiens du groupe Tamedia. Un rapport de l'agence onusienne UNECE (Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe) souligne que de plus en plus de familles consacrent plus de 45% de leurs revenus au logement.

Alors que les locataires sont majoritaires en Suisse, la pression sur les loyers augmente, rendant l'accès à des logements abordables de plus en plus difficile, en particulier pour les nouveaux arrivants, les personnes âgées et les familles monoparentales.

Se loger, un stress

Les coûts moyens du logement en Suisse représentent environ 26% des revenus, mais le «stress du logement» monte à 38% pour les ménages de la classe moyenne. Cette tendance n'est pas unique à la Suisse: d'autres pays européens, comme le Royaume-Uni ou l'Italie, affichent des taux encore plus préoccupants.

Le marché du logement, qui était autrefois équilibré, connaît maintenant des tensions, aggravées par une demande largement supérieure à l'offre. En 2022, 38'000 logements supplémentaires ont été autorisés, alors que la demande était estimée à 50'000.

Bâtiments remis sur le marché

Ce déséquilibre entraîne des déplacements de ménages à faibles revenus et des difficultés de recrutement dans divers secteurs. Face à cette crise, la Confédération suisse a organisé des tables rondes.

Elles visent à rassembler les acteurs du secteur et explorer des solutions. Pistes en vue? Des prêts à taux préférentiels ou des remises de bâtiments sur le marché.