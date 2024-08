Après des années de fermeture à cause du Covid, les voyagistes suisses Background Tours et Go To Asia se préparent à retourner en Corée du Nord. Ils apprécient cette destination hors du commun, alors que le régime est mis au ban de la communauté internationale.

1/10 La Corée du Nord est l'un des pays les plus inaccessibles au monde. Depuis le Covid, même les voyages touristiques accompagnés n'étaient plus possibles.

Gabriel Knupfer

Jusqu'à la pandémie, la Corée du Nord était considérée comme une destination pour les voyageurs aventureux. Des circuits strictement encadrés par des surveillants de l'Etat leur permettaient de se faire une idée de ce pays isolé, considéré comme l'un des plus totalitaires du monde.

Puis le Covid est arrivé et le dictateur Kim Jong-Un a fermé son royaume au tourisme par peur du virus. Seuls quelques hôtes de Russie ont pu se rendre cette année dans une station de ski nord-coréenne, car les deux pays entretiennent des relations étroites depuis l'invasion de Moscou en l'Ukraine. Fin 2024, ce cloisonnement sera désormais levé, comme l'ont annoncé les tour-opérateurs chinois Koryo Tours et KTG Tours.

Les voyagistes suisses se réjouissent

Le voyagiste suisse Background Tours, membre du groupe Globetrotter, a proposé des voyages en Corée du Nord jusqu'en 2019 et souhaite le faire à nouveau après l'ouverture, comme l'a confirmé le directeur de Globetrotter André Lüthi à Blick. «Nous sommes déjà en contact avec les responsables nord-coréens du tourisme.» Selon lui, Background Tours sera probablement en mesure de proposer les premiers voyages en été ou en automne 2025.

Le tour-opérateur Go To Asia attend lui aussi avec impatience l'année prochaine. «J'ai de nombreux clients sur la liste d'attente qui souhaitent se rendre dans la partie nord de la Corée», déclare le propriétaire Gabriel Müller à Blick. Dès que possible, il proposera à nouveau des voyages.

Les voyages individuels sont possibles

André Lüthi s'attend à ce que les conditions de l'année prochaine soient similaires à celles d'avant la pandémie. Cela signifie que les voyages continueront d'être accompagnés par un guide du gouvernement. Selon lui, les voyages individuels étaient également possibles avec un guide avant la fermeture du pays. Il n'y avait pas d'obligation de voyager en groupe.

Le pays a beaucoup changé au cours des dernières années avant le Covid, assure André Lüthi, qui a déjà visité quatre fois la Corée du Nord. «Lors de mon premier voyage, je devais encore remettre mon téléphone portable à l'aéroport, ce qui n'était plus le cas lors des derniers voyages. Lors du dernier voyage, j'ai ainsi pu faire du jogging dans la capitale Pyongyang sans être accompagné et visiter davantage d'universités, de musées et d'usines.»

D'après ce qu'André Lüthi a pu voir, la faim et l'oppression semblaient être moins présentes chez les autochtones. «Depuis peu, il y a des brasseries à Pyongyang, on y danse le soir et les gens peuvent aussi rire, ce qui est difficile à imaginer pour nous.»

Se faire sa propre idée de la situation

Mais pourquoi se rendre dans un pays considéré en Occident comme une dictature? Après tout, la Corée du Nord est mise au ban de la communauté internationale en raison de son programme de bombe atomique et de l'oppression de sa propre population.

Le pays ne connaît pas la liberté d'expression et à la moindre critique du régime, les citoyens sont menacés de camp de travail ou de condamnation à mort. Et la Corée du Nord ne cesse de semer le trouble dans toute la région en menaçant la Corée du Sud et le Japon et en procédant à des essais de missiles.

La Corée du Nord est très intéressante sur le plan culturel et historique et a également beaucoup à offrir sur le plan des paysages, affirme le voyagiste Gabriel Müller. «Les reportages sur la Corée du Nord dans les médias occidentaux sont très unilatéraux et ne reflètent généralement que les côtés sombres.» De manière générale, le grand public et les voyageurs expérimentés sont attirés par la Corée du Nord.

«Voir une fois vaut mieux qu'entendre mille fois», estime André Lüthi. Il condamne avec la plus grande fermeté les violations des droits de l'homme. Mais le tourisme apporte des informations dans le pays et les diffuse dans le monde entier. Il constitue, peut-être, une petite contribution pour assouplir lentement le régime.

«Aucun pays n'est plus sûr que la Corée du Nord»

Pour Background Tours, les voyages en Corée du Nord n'ont toutefois jamais été une grande affaire. «Nous permettions aux clients intéressés – entre 30 et 50 par an avant la pandémie – d'avoir un petit aperçu d'un pays dirigé par les communistes», explique André Lüthi pour justifier la motivation de l'offre. Avant la pandémie, seuls quelque 5000 visiteurs occidentaux visitaient le pays chaque année, selon les médias.

Et qu'en est-il des risques? «Il n'y a probablement pas de pays plus sûr que la Corée du Nord en ce qui concerne la criminalité», assure André Lüthi. En tant qu'hôte, on ne se fait pas cambrioler. Les peines draconiennes encourues en cas d'infraction sont un autre sujet...

Selon les experts, l'appareil de surveillance de la Corée du Nord est extrême, même la Confédération met en garde. «Suivez strictement les instructions du guide et évitez les discussions politiques», préconise le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

