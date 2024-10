La Suisse sur le podium européen des brevets académiques par habitant

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse a le deuxième plus grand nombre de brevets académiques par rapport à sa population en Europe. L'EPF de Zurich pointe en tête pour le nombre de start-up qui déposent des brevets issus de la recherche universitaire, selon un rapport publié mardi par l'Office européen des brevets (OEB). La Suisse dispose de 772 brevets académiques par million d'habitants. Seul le Danemark fait mieux, avec 800 brevets, selon l'OEB.

Les pays leaders en termes de nombre d'inventions académiques sont l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Italie. La Suisse occupe la sixième place au niveau européen, avec 6103 brevets, ce qui représente 5,7% de tous les brevets académiques en Europe.

Deux tiers des demandes de brevets académiques n'ont pas été déposées directement par des universités, mais par d'autres organisations, généralement des entreprises, écrit l'OEB; 30% des demandes émanent de petites ou moyennes entreprises.

Les universités européennes ont toutefois considérablement renforcé le brevetage de leurs inventions académiques, la part des demandes de brevets académiques passant de 24% en 2000 à 45% en 2019.

La moitié des demandes de brevets sont le fait d'un petit nombre d'universités, parmi lesquelles l'Université Grenoble Alpes, l'Université technique de Munich, l'Université d'Oxford, l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), l'Université de Copenhague et l'Ecole polytechnique de Milan. A titre de comparaison, 62% des autres universités ne contribuent qu'à 8% des inventions.

Brevets de start-up

Outre l'EPFZ, responsable de 2219 brevets académiques, 24 autres institutions suisses ont généré au moins un brevet auprès de l'OEB entre 2000 et 2020. Selon le rapport, l'EPF de Lausanne suit avec 1697 brevets et l'Université de Zurich avec 930 brevets. L'Université de Bâle (470 brevets) et l'Université de Lausanne (363 brevets) complètent le Top cinq.

Selon l'OEB, 160 start-up basées en Suisse ont déposé des brevets européens sur des inventions académiques entre 2015 et 2019. L'EPFZ occupe ici la première place avec 101 start-up ayant déposé des brevets académiques auprès de l'OEB. L'EPFL figure également parmi les 25 meilleures, à la cinquième place avec 83 start-up et l'Université de Zurich à la 12e place avec 60 start-up.

Le rapport de l'OEB est la première analyse complète de ce type. Elle s'appuie sur les données de 1200 universités européennes qui ont généré des demandes de brevet auprès de l'OEB entre 2000 et 2020.