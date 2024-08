Un entrepreneur zougois souhaite aménager cinq appartements de luxe directement à côté du Palais fédéral. L'offre s'adresse aux hommes d'affaires, aux touristes fortunés et aux cadres de l'administration.

1/6 Dans ce bâtiment situé à la Schauplatzgasse 22 à Berne, cinq appartements exclusifs doivent être créés pour des hôtes fortunés.

Gabriel Knupfer

Dans la vieille ville de Berne, un entrepreneur zougois prévoit de proposer des appartements de luxe pouvant aller jusqu'à 1000 francs la nuit. Cinq nouveaux logements de ce type devraient voir le jour au numéro 22 de la Schauplatzgasse, entre la gare et le Palais fédéral, comme le rapporte la «Berner Zeitung».

L'entrepreneur Alexander Hübner souhaite également aménager un nouveau restaurant au rez-de-chaussée de l'immeuble. Pendant de longues années, le bistrot «Gut gelaunt» s'y trouvait. Désormais, l'ouverture du nouveau restaurant est prévue pour 2025.

Une forme intermédiaire d'appartement et d'hôtel

Le groupe cible d'Alexander Hübner est constitué d'hommes d'affaires et de riches touristes. En effet, les «Serviced Appartements» sont une forme intermédiaire d'appartement et d'hôtel, une sorte d'Airbnb pour les riches.

Les prix devraient se situer entre 180 et 1000 francs par nuit. Des services supplémentaires peuvent être réservés via une application.

Des règles plus strictes dans la vieille ville

Comme dans de nombreuses villes, le nombre de Serviced Appartements a aussi augmenté à Berne ces dernières années, explique au journal Bernhard Eicher, directeur de la société de conseil immobilier Wüest Partner.

Mais pas dans la vieille ville! En effet, de telles offres y sont fortement réglementées. Dans le bas de la vieille ville, la location de résidences secondaires est interdite à partir du deuxième étage. Dans la partie supérieure de la vieille ville, où le nouveau projet doit voir le jour, aucune nouvelle résidence secondaire ne peut être construite dans les combles. L'entrepreneur Alexander Hübner veut donc y aménager un appartement ou un bureau.

Administration fédérale et organisations internationales

Pour son projet, Alexander Hübner a également cherché des investisseurs. Il faut apporter au moins 80'000 francs pour se lancer. En échange, on obtient une part de l'entreprise OSCP SA.

Le risque de l'investissement est toutefois élevé, car on mise sur un seul bâtiment, explique Bernhard Eicher. Avec les prix élevés pour l'hébergement, les appartements prévus ne seraient tout au plus intéressants que pour les cadres de l'administration fédérale et des organisations internationales.

En 2020, Alexander Hübner s'était déjà fait connaître avec ses appartements de quarantaine Covid 19, qu'il avait proposé dans différentes villes suisses.