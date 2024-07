Elle roule à plus de 160 km/h sous coke et cannabis avec ses enfants, dont un bébé

Sous l'effet de la cocaïne et du cannabis, une mère de famille a causé un grave accident de voiture, vers Annecy en France voisine. Elle roulait à passé 160 km/h avec ses quatre enfants dans le véhicule, dont un bébé. Un d'eux a été grièvement blessé.

Le Tribunal judiciaire d'Annecy a condamné ce vendredi 19 juillet la jeune mère à 36 mois de prison, dont 27 mois avec sursis probatoire. (Image d'illustration)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Elle conduisait sous l'emprise de la cocaïne et du cannabis avec… ses quatre enfants dans le véhicule! C'est une histoire de France voisine, révélée par «Le Dauphiné libéré» et relayée par «20 minutes». En effet, le Tribunal judiciaire d'Annecy a condamné ce vendredi 19 juillet une jeune mère à 36 mois de prison, dont 27 mois avec sursis probatoire, pour évasion et blessures involontaires par la violation d’une obligation de sécurité.

Les faits datent d'avril. Au volant, sous l'effet des deux stupéfiants, la femme de 36 ans conduisait avec ses quatre enfants dans le véhicule, dont un bébé. D'après des témoins, elle aurait dépassé les 160 km/h avant de partir «en embardée à la sortie Annecy Nord», précisent nos confrères.

Cette embardée a mené à l'accident, la voiture a fait plusieurs tonneaux. Conséquence: un des enfants, le fils de 10 ans, s'est retrouvé «avec le bras coincé entre la portière et le bitume. L'intervention rapide d'un automobiliste, pompier de profession, lui avait heureusement évité l'amputation, mais pas une trentaine d'heures d'opérations», précise le média.

Sous bracelet électronique depuis ces faits, la femme n'aurait pas respecté les règles de cette liberté sous conditions, et aurait fait une entorse en date du 14 juillet. Menant la justice à serrer la vis.