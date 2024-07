A Naters (VS), la fan zone de l'Euro est dans la tourmente... à cause de sa carte des boissons. La société Coca-Cola n'a pas apprécié que le bar serve du Pepsi, son grand rival. Les organisateurs sont surpris, mais ont fini par céder à la pression de la multinationale.

1/5 Lors des projections publiques, ici dans la Winti Arena à Winterthour (ZH), on boit surtout de la bière.

Patrik Berger

De nombreuses fan zones et projections publiques ont pris leur quartier dans toute la Suisse pour l'Euro 2024. Lausanne, Genève, Fribourg... et Naters (VS). Dans cette commune du Haut-Valais, jusqu'à 350 passionnés de football regardent ensemble les matches de la compétition de football dans la «Pepsi Arena», près du terrain de pétanque.

Les supporteurs boivent une bière, un sirop, ou un Pepsi. Enfin ça c'était avant. Entre-temps, la carte des boissons a changé. Et la zone de visionnage publique porte un nouveau nom. La raison de ces chamboulements? Nulle autre que l'intervention de la multinationale américaine Coca-Cola, rapporte le «Walliser Bote».

Laissez-nous vous expliquer. Les trois exploitants locaux – la société de carnaval Drachentöter, le club de gymnastique local et le FC Naters – ont vendu du Pepsi aux 350 fans de football venus soutenir leur équipe. Mais il y a un hic: le soda sucré est le plus grand concurrent de Coca-Cola, qui est le sponsor officiel de l'Euro. Et pas seulement dans les stades allemands de Munich ou de Cologne. Cette règle est valable pour toutes les projections publiques officielles – la petite commune valaisanne de Naters compris.

Nouveau nom de lieu, nouvelle boisson vendue

Les exploitants de la fan zone ont reçu une demande de la part de Coca-Cola. La société américaine exigeait de la part de la commune un nouveau nom pour la «Pepsi Arena» et l'arrêt immédiat de la vente de Pepsi. Le président du comité d'organisation Fredy Zbinden est tombé des nues face à cette lettre, comme il l'explique au «Walliser Bote»: «Nous avons fait ce que Coca-Cola voulait. C'est leur droit le plus strict.»

Les organisateurs se sont donc exécutés et ont rédigé une nouvelle carte des boissons – sans Pepsi. Le Sinalco l'a remplacé. En outre, la «Pepsi Arena» est devenue du jour au lendemain le «Public Viewing Naters». Sauf sur Instagram, où la fan zone porte toujours son ancien nom banni.

Coca-Cola veut protéger son sponsoring

Que dit-on du côté de la multinationale de boissons? La société n'aurait-elle pas pu laisser la petite aréna valaisanne en paix? Coca-Cola dément: «Bien que Naters soit un petit lieu de manifestation avec entrée gratuite, les organisateurs sont tout de même tenus de respecter les directives de sponsoring conformément aux prescriptions de l'UEFA Euro 2024, écrit la société. Une intervention a eu lieu pour s'assurer que cela soit bien le cas. Il en va de l'intégrité du sponsoring. Coca-Cola veut protéger son partenariat à long terme et son engagement pour le sport», précise-t-on encore.