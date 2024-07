Le Valais et le Tessin subissent des intempéries extrêmes depuis le 29 juin. À l'époque ministre vaudoise, la conseillère nationale Jacqueline de Quattro avait géré le dossier de la correction du Rhône. Début juin, elle a prédit le drame — et appelle à sécuriser, vite!

Un homme de 67 ans a perdu la vie à Saas-Grund (VS), surpris par la montée rapide des eaux dans le sous-sol d'un hôtel. La conseillère nationale PLR Jacqueline de Quattro appelle à sécuriser et à avancer au plus vite sur la correction du Rhône, dossier qu'elle a porté comme ministre vaudoise.

Le Valais et le Tessin vivent l'enfer depuis vendredi 28 juin. Les intempéries ont causé la mort tragique de quatre personnes. Le Rhône a connu une crue extrême, des ponts ont été emportés par les masses d'eau, des villages et des routes ont été inondés. L'approvisionnement en électricité et en eau a été interrompu. L'armée a été appelée à la rescousse.

La conseillère nationale vaudoise Jacqueline de Quattro savait que le drame guettait. La libérale-radicale (PLR) l'avait prédit, dans une chronique publiée par Blick. L'élue craignait pour la sécurité des habitants, après la décision du Conseil d'Etat valaisan de retarder la 3e correction du Rhône.

Il faut dire que la députée maîtrise le sujet. Avant de rejoindre la délégation vaudoise à Berne, elle a siégé au Conseil d'Etat vaudois de 2007 à 2019, d'abord au Département de la sécurité et de l'environnement, puis au dicastère englobant le territoire et l'environnement. Elle nous livre son expertise.

Jacqueline de Quattro, êtes-vous médium?

Non. Mais c'était prévisible. Vu les dangers naturels qui se multiplient avec le réchauffement climatique, nous devions l'anticiper. J'ai fait une mauvaise expérience, à peine entrée au Conseil d'Etat vaudois, en 2007. Le drame de Roche m'a beaucoup marqué.



Politiquement ou humainement?

J'ai été très touchée, humainement. Le torrent avait débordé, les maisons étaient ravagées. J'étais sur le terrain, en bottes, sous le déluge, avec tous ces gens qui pleuraient. On a dû abriter les habitants dans une salle. J'ai fait appel à la Confédération, les Super Pumas de l'armée ont été mobilisés pour vérifier si l'on pouvait autoriser la population à rentrer chez elle. C'était dramatique.

Le Conseil d'Etat valaisan a fauté en retardant le projet de correction du Rhône?

On ne peut pas dire ça. Le problème, c'est que le projet n'avance pas assez vite. Il y a encore une Xème expertise, ça n'est pas la première, mais j'espère qu'il s'agit de la dernière! Tergiverser met la population en danger. Ça me fâche.

Si vous aviez encore été chargée du dossier, vous auriez fait différemment?

Je ne me permets pas de donner de leçon au Valais, je ne le ferai pas, ça n'est pas mon rôle. Neufs dixièmes du trajet du Rhône se trouvent en Valais, tout est proportionnellement plus vaste, plus compliqué et plus cher. Ils ont aussi découvert des décharges hautement polluées, à cause de l'héritage industriel du Rhône. Je ne leur jette pas la pierre.

Qu'est-ce qui vous fâche, alors?

À force de vouloir perfectionner ce projet, on ne fait pas les choses. Des gens perdent leurs biens et pire, leurs vies. Je suis d'accord qu'un travail aussi coûteux et ambitieux mérite d'être optimisé. Mais on ne peut pas traîner. Une fois, le gouvernement demande une expertise, une autre, cela vient du Grand Conseil, puis il y a les recours des particuliers... Rien ne plaît jamais à tout le monde. Mais là, il faut y aller! Le projet a le mérite d'exister et pourra être modifié par la suite.



Il faudrait mettre un frein à ces recours?

Les gens ont le droit de se prononcer. Il y aura toujours un impact sur la nature qui déplaira aux Verts. Un empiètement sur des terres agricoles qui énervera les paysans, ou des plaintes de ceux qui voudraient investir l'argent ailleurs. Or, la vie des citoyens vaut plus qu'un terrain ou qu'une forêt alluviale.

«La zone industrielle d'Aigle est en zone rouge, avec un risque de vagues de plusieurs mètres!» Jacqueline de Quattro, conseillère nationale (PLR/VD)

La Confédération pourra-t-elle demander au Valais de rembourser les millions donnés pour la correction du Rhône?

Non, je ne crois pas. C'est malheureux parce qu'ils ont pris une décision et la crue est arrivée. Mais c'est vrai que lorsque j'ai posé la question au Conseil fédéral, ils ont souligné que l'aide financière était remboursable si elle était utilisée pour autre chose. Bien que le canton soit responsable de la sécurité de ses citoyens.

Qu'avez-vous fait, à l'époque où vous étiez en charge du dossier?

Nous avons dû prendre des mesures d'urgence pour sécuriser la zone industrielle et le Centre mondial du cyclisme, à Aigle (ndlr: inondée dimanche 30 juin, toute l'après-midi). Sinon, ils auraient été sous l'eau. Ces deux espaces sont en zone rouge, avec un risque de vagues de plusieurs mètres! C'est pour ça qu'on a essayé de lancer le projet de correction du Rhône le plus vite possible.

«Nos régions sont beaucoup plus construites, y compris sur des terrains que les anciens savaient dangereux» Jacqueline de Quattro, conseillère nationale (PLR/VD)

Pourquoi construire en zone rouge, dans ce cas-là?

Notre population a énormément augmenté, et nos régions sont beaucoup plus construites qu'avant. Y compris sur des terrains que les anciens savaient dangereux, et préservaient. Il y a eu des inondations en 1987, 1993 et 2000, déjà.

Alors, comment faire pour éviter un prochain épisode?

Après 20 ans d'efforts, on doit réussir à sécuriser et mettre la 5ème vitesse pour le faire. On se remet autour de la table et on avance. On ne se permet pas de faire cavalier seul. La nature est toujours là pour nous rappeler qu'on ne la domestiquera pas complètement.