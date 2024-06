Un homme porté disparu après le naufrage d'un voilier à Zoug

Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. (Image d'archives: lac de Zoug)

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

À Zoug (ZG), vers 13h le samedi 22 juin, un voilier a coulé en pleine virée sur le lac, indique la police zougoise. Trois personnes, des hommes de 40, 70 et 56 and se trouvaient à bord lors du naufrage.

Le quadragénaire et le septuagénaire ont pu être secourus par l'équipage d'un autre navire, en légère hypothermie. Pas blessés, ils ont été pris en charge par les secours. Mais le quinquagénaire a été porté disparu. D'importantes opérations de recherche, moyennant bateaux, plongeurs et un hélicoptère, ont été lancées.

Mais ces recherches se sont révélées être exigeantes et difficiles à cause de la météo et de la profondeur du lac à l'endroit du naufrage, ont souligné les forces de l'ordre. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.