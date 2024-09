Robin Wegmüller et Blicky IA

De manière générale, une randonnée d'automne ne ressemble pas à ça. Photo: Tiktok

Les montagnes suisses ont la cote sur les réseaux sociaux. Après Glaris, c'est au tour du canton de Schwytz d'accueillir une foule de touristes. La randonnée au Fronalpstock attire tellement de monde que ses petits sentiers sont embouteillés, explique le «20 Minuten». Une bonne nouvelle pour les restaurateurs, une moins bonne pour les habitants qui en souffrent.

A l'origine de cette affluence, des publications devenues virales sur le réseau social TikTok. Certaines vidéos sur la randonnée idyllique au-dessus du lac des Quatre-Cantons ont été visionnées plus de 200'000 fois. Un engouement sur Internet qui a mené à la venue de centaines de touristes sur le site.

Les touristes se mettent en danger

Bernadette Fassbind qui dirige avec son mari l'Alpwirtschaft Laui, se réjouit bien-sûr de voir plus de clients dans son restaurant. Elle regrette que de nombreux visiteurs se mettent en danger en caressant les vaches et les bœufs ou en se prenant en photos. D'ailleurs, sur certaines vidéos TikTok, on peut voir des vaches se défendre elles-mêmes et repousser facilement les touristes qui s'approchent trop près.

La randonnée sur le Fronalpstock impressionne par sa vue unique. Photo: Thomas Senf 1/6

L'office du tourisme de Stoos-Muotatal souhaite lutter contre les mauvais comportements envers les animaux d'alpage. Des panneaux de sensibilisation ont été installés à différents endroits. «Nous échangeons également avec les agriculteurs locaux», explique Simona Barmettler de l'organisation touristique.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Des campeurs sauvages aussi

La gérante du restaurant Bernadette Fassbind mentionne encore d'autres conséquences à l'afflux de touristes: «Il y a beaucoup de campeurs sauvages qui laissent leurs déchets.» Chez ses voisins, des touristes se sont déjà précipités dans leur maison pour aller aux toilettes: «Quand on en entend parler, c'est un peu effrayant.»

De manière générale, les réseaux sociaux auraient exercé une influence notable sur le tourisme. Martin Langenegger, directeur des chemins de fer de Stoos, estime que «c'est donnant-donnant». Il s'agit d'informer les clients et de rappeler à ceux qui ne respectent pas les règles relatives aux animaux et à la nature de le faire.

Il reste maintenant à voir si l'engouement pour la randonnée va perdurer. Si les files d'attente restent importantes, l'intérêt devrait rapidement diminuer.