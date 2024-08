1/6 Ce 1er août, les feux d'artifice illumineront le ciel suisse.

Milena Kälin

Cette fête promet d’être mémorable: la Suisse célèbre son 733e anniversaire le 1er août, et quoi de mieux pour marquer l’événement qu’un magnifique feu d’artifice? Après tout, cela fait partie de la tradition de ce jour férié.

«La vente de feux d'artifice a très bien démarré et il n'y a pas d'interdiction en vue. C'était un énorme problème ces deux dernières années», explique Urs Corradini, président du Centre suisse de coordination pour les feux d'artifice (CSCF). En 2022, le temps sec et le risque d'incendie de forêt avaient en effet joué un mauvais tour aux vendeurs. Et ce n'était guère mieux l'année dernière.

Cette année, en raison du début d'un été humide et des averses annoncées, rien ne semble dissuader les fans de feux d'artifice d'acheter. Il y aura donc des gerbes colorées illuminant le ciel. Pourtant, difficile pour l'instant pour Urs Corradini de savoir si les ventes seront plus importantes que l'année précédente: «Nous pensons toutefois que l'année sera bonne. Les feux d'artifice sont toujours à la mode et font partie de la tradition suisse.» Ils font en effet partie des festivités deux jours par an, soit le 1er août et le 31 décembre. Ce que montre un sondage représentatif de Yougov: pour une personne sur deux, les feux d'artifice font partie de la fête nationale.

De moins en moins de feux d'artifice en magasins

Cependant, les voix contre les feux d'artifice se font de plus en plus entendre. L'année dernière, une initiative populaire pour une Suisse sans feux d'artifice à usage privé a même été déposée. Mais jusqu'ici, les vendeurs de feux d'artifice n'y ont pas vraiment prêté attention. «J'en appelle à la tolérance de la population. Après tout, il ne s'agit que de deux jours par an et les feux d'artifice sont toujours liés à des émotions», tempère Urs Corradini.

En revanche, Migros vend de moins en moins de feux d'artifice depuis 2018. «La demande de feux d'artifice a continuellement diminué ces dernières années», confirme une porte-parole. Seules deux coopératives en Valais et Neuchâtel en vendent encore dans quelques magasins. Les autres ont cessé d'en proposer il y a quelques années déjà.

Coop ne propose généralement pas de grands feux d’artifice, mais vend uniquement des boules de fumée, des cierges magiques ou de petits volcans. Et seulement lors de certains événements, comme la fête nationale suisse. La demande est stable depuis des années.

Les établissements Landi ne proposent, eux, que des feux d'artifice qui ne nécessitent pas d'autorisation et qui peuvent donc être stockés dans le magasin.

Pas de feux d'artifice officiels à Zurich ou à Berne

Urs Corradini souligne l'importance de respecter les mesures de sécurité. «Le mieux est de lire les notices à l'avance, avant d'allumer le feu.» Et après avoir tiré, ne pas oublier d'emporter les déchets.

Au lieu d'acheter des fusées et des pétards, il est également possible admirer l'un des grands feux d'artifice du mois d'août: la ville de Bâle, entre autres, organise une cérémonie officielle. À Zurich, il n'y a pas de feu d'artifice officiel: depuis un bateau sur le lac ou directement depuis la rive, on peut admirer à peu de frais comment les autres tirent leurs fusées.