Beat Imhof nouveau président de Gastrosuisse

Les délégués de Gastrosuisse ont élu Beat Imhof comme nouveau président mardi. Il succède à Casimir Platzer et a obtenu 134 voix contre 83 pour le vice-président sortant Massimo Suter.

ATS Agence télégraphique suisse

Les délégués de Gastrosuisse, la fédération de l'hôtellerie et de la restauration, ont élu mardi à Neuchâtel Beat Imhof comme nouveau président. Le directeur du Casinotheater de Winterthour succède à l'hôtelier de Kandersteg Casimir Platzer. Casimir Platzer a quitté la tête de la plus grande association patronale de l'hôtellerie-restauration en raison de la limitation de la durée de son mandat. Il a été président pendant dix ans. Pendant la pandémie, il s'est fait un nom en tant que représentant contestataire et controversé de sa branche. Il devient président d'honneur.

Son successeur, Beat Imhof, était considéré comme un outsider lors de l'élection face au vice-président sortant, le Tessinois Massimo Suter. Les jeux étaient faits dès le premier tour de scrutin, a indiqué Gastrosuisse dans un communiqué mardi. Beat Imhof, 52 ans, a obtenu 134 voix, contre 83 pour Massimo Suter.

Beat Imhof, cuisinier de formation, a obtenu son master à Lucerne. Ce père de deux enfants préside Gastro Winterthour depuis 2023. Jusqu'à cette date, il a enseigné à la Haute école spécialisée des Grisons et à la Haute école zurichoise ZHAW. Les délégués ont élu Gilles Meystre de Pully VD comme nouveau vice-président.