Les autoroutes doivent être développées, afin de fluidifier le trafic et de réduire les embouteillages ainsi que le trafic d'évitement. Albert Rösti a lancé jeudi la campagne du Conseil fédéral en faveur des développements autoroutiers, en votation le 24 novembre.

Le Conseil fédéral a lancé sa campagne en faveur des développements autoroutiers jeudi (archives). Photo: VALENTIN FLAURAUD

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Albert Rösti a officiellement lancé ce jeudi la campagne pour l'extension des autoroutes. Pour 4,9 milliards de francs, le Conseil fédéral et le Parlement ont avalisé six projets d'extensions autoroutières, dont un romand. L'axe Le Vengeron-Coppet-Nyon (VD) doit notamment être élargi à deux fois trois voies sur une distance d'environ 19 km.

Les autoroutes suisses datent des années 1960, lorsque le pays comptait six millions d'habitants. Il en compte désormais neuf millions, ce qui fait augmenter le trafic, selon le ministre des transports.

Le réseau doit donc être adapté aux besoins de la population et de l'économie. Il s'agit aussi de délester des villages et des quartiers du trafic d'évitement lié aux embouteillages. Ce trafic doit retourner sur l'autoroute, a indiqué M. Rösti. «Les habitants doivent pouvoir traverser la route, pédaler et aller à l'école en toute sécurité.»