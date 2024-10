Un rottweiler mord des enfants et des personnes qui sont venues les secourir

Un rottweiler mord des enfants et des personnes qui sont venues les secourir

Un rottweiler a attaqué des enfants (image symbolique). Photo: Shutterstock

Une dramatique attaque de chien s'est déroulée ce lundi à Adlikon, dans le canton de Zurich. Peu avant 19 heures, un rottweiler d'environ un an s'est échappé d'un appartement. Le chien s'est jeté sur deux enfants qui jouaient devant l'immeuble. Un communiqué de la police cantonale de Zurich détaille le terrible accident. Parmi les victimes, un garçon de 5 ans a été grièvement blessé aux bras, et une fillette de 7 ans a été mordue à un bras et à une jambe.

Interpellés par les cris des enfants, plusieurs adultes se sont précipités à leur secours et ont alerté la police. En tentant de repousser le chien, une femme de 40 ans a également été mordue par le chien et une femme de 33 ans a été blessée. Les enfants blessés ont reçu les premiers soins sur place et ont ensuite été transportés à l'hôpital.

Le rottweiler a été euthanasié

Une policière a été mordue et légèrement blessée, lorsqu'elle capturait le chien. Il a ensuite pu être ramené dans l'appartement. Sur ordre du service vétérinaire et avec l'accord de la propriétaire, le chien a été euthanasié par un vétérinaire.



Le déroulement exact de l'accident fait l'objet d'une enquête en cours, menée par la police cantonale de Zurich.