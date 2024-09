Le Pavillon Naftule de Lausanne-Bellerive accueillera dès le 3 novembre une théâtre éphémère. Sous le signe de l'humour et de l'improvisation, il verra notamment se produire Thomas Wiesel, Blaise Bersinger ou Benjamin Décosterd.

Thomas Wiesel et Blaise Bersinger vedettes de la scène éphémère du Pavillon Naftule

Humour et improvisation à Lausanne-Bellerive

L'humoriste vaudois Thomas Wiesel sera l'une des têtes d'affiche de l'événement. Photo: keystone-sda.ch

Un nouveau théâtre éphémère, dédié à l'humour et à l'improvisation, s'installera de novembre à février sur la place Bellerive à Lausanne. Le Pavillon Naftule — du nom de Pierre Naftule, ancienne figure de l'humour romand —, accueillera plus de 130 représentations.

Ce pavillon disposera d'une grande salle (450 sièges) et d'un foyer (200 places en disposition «café-théâtre»). Il a été imaginé à la suite des travaux de rénovation du Centre culturel des Terreaux, qui a forcé la Revue de Lausanne à se trouver un nouveau site.

«Après examen des salles existantes, la production du spectacle a dû se rendre à l'évidence: ce lieu n'existait pas. Alors pourquoi ne pas le créer?», relève dans son communiqué le Jokers Comedy, à l'origine de ce nouveau théâtre.

Affiche alléchante

Dès le 13 novembre, les organisateurs promettent une «programmation dantesque» avec plus de 130 représentations, dont des spectacles et projets inédits. Parmi eux figure «Bonne année?», un spectacle de Thomas Wiesel qui sera joué seulement au Pavillon.

La Revue de Lausanne, dont le thème cette année sera la presse romande, y prendra aussi ses quartiers. Blaise Bersinger, Benjamin Décosterd, Nathalie Devantay, Nathanaël Rochet, Julie Conti ou encore Marie-Thérèse Porchet seront aussi à l'affiche.

A noter aussi que des représentations pour le jeune public (magie et improvisation) seront programmées chaque mercredi après-midi. Le Jokers Comedy ajoute que son Pavillon emprunte le nom de Pierre Naftule, décédé en 2022, «mais aussi ses grands principes: la qualité comme seul critère de programmation, l'accueil du public et le confort des artistes comme priorités.» La structure de 1200 m2 sera ainsi insonorisée et chauffée.