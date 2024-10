La précieuse plaque ZG 911 a été dérobée: son propriétaire est désemparé

Heinz von Rickenbach est triste: «Des voleurs ont pris ma plaque d'immatriculation ZG 911 de ma Porsche 911!» Photo: Nicolas Lurati 1/5

Nicolas Lurati

Sa plaque d'immatriculation ZG 911 n'est pas seulement extraordinaire. Pour Heinz von Rickenbach, elle a surtout une valeur sentimentale. «Mais elle a disparu», déplore le patron de l'hôtel trois étoiles Zugertor à Zoug.

«Des voleurs me l'ont prise la semaine dernière. Je suis triste et en colère. Cela me rappelle mon père. ZG 911 lui a été attribué dans les années 50. Depuis, le numéro est resté dans la famille», confie-t-il, avant d'ajouter: «J'ai grandi avec ZG 911. Ce numéro est chez nous du plus loin que je me souvienne.» Pour Heinz von Rickenbach, à aucun moment il n'a pensé à s'en séparer. «Même si j'en aurais probablement obtenu une somme à six chiffres lors d'une vente aux enchères sur Internet.»

La plaque d'immatriculation bien-aimée de Heinz von Rickenbach était apposée sur sa Porsche. Modèle: 911. Il traversait ainsi le canton de Zoug avec un duo de choc.

Plus aucune plaque

Mais tout a basculé mercredi dernier. La réception de l'hôtel était ouverte jusqu'à 23h30. «Lorsque la réceptionniste est rentrée chez elle, les plaques étaient encore en place», raconte Heinz von Rickenbach. Le lendemain matin, la première employée s'est présentée à l'hôtel à 6h30. «Les deux plaques avaient disparu. Devant et derrière. L'employée ne s'est doutée de rien. Elle a pensé que je les avais retirées.»

Quelques heures plus tard, Heinz von Rickenbach est arrivé à l'hôtel. «Quand j'ai vu que les plaques manquaient, j'ai été choqué», explique le Suisse, même si sa Porsche n'a pas été endommagée. «Il n'y a jamais eu de vol sur un véhicule d'un client ou d'un collaborateur. Je ne pensais pas que cela pouvait arriver», poursuit celui qui a repris les commandes de l'hôtel en 1978 à son père.

Impossible de savoir qui les a volées dans l'immédiat. «Malheureusement, aucune caméra ne surveille le parking où se trouvait ma Porsche la nuit en question.»

Plainte contre inconnu

Heinz von Rickenbach s'est rendu dans la foulée au poste de police pour déposer une plainte contre inconnu. «Je n'ai reçu aucune nouvelle pour l'instant.» Le Suisse présume qu'il s'agit d'un acte de petits voyous. «Je ne pense pas que quelqu'un me voulait du mal. Sinon, il aurait endommagé la voiture. Et je ne crois pas avoir d'ennemis.»

Il espère que l'article de Blick aidera sa cause et que le voleur réalisera la valeur sentimentale que représente cette plaque pour son propriétaire. «Qu'il me rapporte les plaques. De manière anonyme s'il le souhaite. Il n'a pas à s'excuser.» D'ici là, Heinz von Rickenbach espère que la police interviendra. «Ou avec l'aide de la population. Si quelqu'un me donne un conseil utile concernant ZG 911, je lui paierai quelque chose.»

Il tient à préciser que le voleur ne pourra rien tirer de positif de cette situation. «Si le malfrat fait la promotion de la ZG 911 sur Internet, on le remarquera immédiatement. Et personne d'autre ne peut rouler avec.»

«Est-ce que je serai encore en vie dans dix ans?»

Interrogé par Blick, Frank Kleiner de la police zougoise le confirme. «Comme toute plaque perdue ou volée, la plaque ZG 911 est inscrite au registre des avis de recherche dans toute l'Europe.» La police n'a toutefois pas lancé d'appel à témoins.

Heinz von Rickenbach pourra récupérer sa précieuse plaque auprès du service des automobiles si elle réapparaît. Si elle reste introuvable, elle sera bloquée pendant dix ans. «Ce n'est qu'alors que je pourrais la redemander», explique l'hôtelier. Mais le Suisse est inquiet. «Ma santé sera-t-elle encore assez bonne pour que je puisse rouler avec la Porsche? Serai-je encore en vie dans dix ans?»

Il ne reste donc plus qu'à espérer que Heinz von Rickenbach retrouve bientôt son numéro bien-aimé. Et qu'il puisse à nouveau attirer les regards en roulant à travers Zoug au volant de son bolide.