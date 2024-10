Un homicide a secoué la commune de Ried-Brig (VS). La victime du crime est une femme. Son mari a été arrêté. Blick s'est rendu sur place pour en savoir plus.

«J'ai mangé avec eux il y a deux semaines, ils s'embrassaient et se prenaient dans les bras»

Hans P. a-t-il tué sa femme à Ried-Brig (VS)? Un voisin témoigne

D'ordinaire, la commune valaisanne de Ried-Brig est connue pour accueillir les familles souhaitant échapper au tumulte du fond de la vallée. La commune a tout du lieu calme où il fait bon vivre. Mais voilà qu'un crime violent secoue ce havre de paix. Il est 17h45 mercredi lorsque la police reçoit un appel d'urgence. Une femme de 61 ans est retrouvée morte, victime d’un acte de violence. Son mari, âgé de 63 ans, est arrêté sur place.

Lorsque Blick passe devant le lieu du crime jeudi rien, si ce n'est un scellé de la police sur la porte avant, n'indique que l'immeuble moderne et calme a connu l'horreur quelques heures auparavant.

Selon les premières informations de Blick, le suspect principal se nomme Hans P.*. Il travaille dans le secteur du tourisme. La victime, Maria P., avait 61 ans. C'était son épouse.

«Je suis totalement choqué et surpris»

Blick a pu s'entretenir avec un voisin. Il raconte: «Je suis totalement sous le choc et surpris. Au début, j’ai pensé qu’il s’agissait peut-être d’un suicide. Mais maintenant, j’apprends que c’était un crime violent.»

Le voisin a eu de nombreux contacts avec les personnes impliquées: «Il y a deux semaines, j'étais encore à table avec le couple. Nous avons mangé et bavardé ensemble.» Les souvenirs remontent: «Les deux se sont embrassés et pris dans les bras. Rien ne laissait deviner une quelconque dispute conjugale. Ils étaient toujours aimables et saluaient les voisins.»

Le ministère public ouvre une enquête

Ces scènes appartiennent désormais au passé. Maria P. est morte, son mari a été arrêté, considéré comme le principal suspect. Après avoir reçu l'appel d'urgence mercredi soir, la police s'est rendue sur les lieux du crime. Sur place, les forces d'intervention découvrent une femme inanimée. Le médecin immédiatement appelé sur place ne peut que constater son décès.

Entre-temps, le parquet a ouvert une enquête. La présomption d'innocence s'applique jusqu'à ce qu'une condamnation définitive soit prononcée.

*Les noms ont été modifiés