Les 5 choses qui vont compter en Suisse ce mardi 15 octobre

Au programme de ce mardi 15 octobre: Guy Parmelin et les proprios main dans la main, les tensions entre les Etats-Unis et la Suisse, les négociations avec l'UE, un avocat genevois accusé de blanchiment et pour finir un peu de foot avec la Nati.

Guy Parmelin, ministre de l'économie, défend mardi après-midi les deux révision du droit du bail. Photo: keystone-sda.ch

Quelles sont les actualités à suivre en Suisse ce mardi 15 octobre? Blick, avec l'appui de l'ATS, vous propose un tour d'horizon. C'est parti:

1 Guy Parmelin contre les locataires?

Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin défend mardi après-midi à Berne les deux révisions du droit du bail en votation le 24 novembre prochain. Le premier projet a pour but d'empêcher les sous-locations abusives et le second vise à simplifier les résiliations du bail pour besoin propre des propriétaires. Plus tôt, mardi matin, ce sont les référendaires, l'Association de défense des locataires ASLOCA en tête, qui viennent présenter leurs arguments. Ils dénoncent un durcissement du droit au détriment des locataires.

2 Les Etats-Unis étrillent la Suisse

Les Etats-Unis, qui estiment que la Suisse n'en fait pas assez pour geler les fonds d'oligarques russes sanctionnés dans le cadre de l'invasion russe en Ukraine, ont envoyé une délégation du trésor et du département d'Etat américains à Berne la semaine dernière, rapporte mardi «Le Temps». Washington s'étonne que Berne n'ait gelé que 4% du montant que les autorités américaines estiment à 170 milliards de francs des avoirs d'oligarques russes en Suisse. Une somme qui n'a pas bougé depuis des mois, malgré l'ajout de centaines de noms. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) réfute ces accusations dans le journal et relève que ces griefs n'ont pas été formulés au cours des entretiens menés les 8 et 9 octobre.

3 La Suisse négocie avec l'UE

Les négociations entre la Suisse et l'Union européenne (UE) sont à l'ordre du jour mardi du Conseil des ministres de l'Union européenne. Bruxelles informe les Etats membres sur les discussions en cours avec Berne, à l'occasion d'un Conseil européen pour les affaires générales à Luxembourg. Un diplomate européen s'est dit optimiste quant à la conclusion des négociations d'ici à la fin de l'année.

4 Un Genevois au cœur d'une affaire de blanchiment

L'ancien gouverneur de la banque centrale libanaise Riad Salamé a caché des fonds dans des banques et des biens immobiliers genevois pendant les 30 ans de son mandat, assurent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger», relayant un rapport de l'ONG Public Eye. Un avocat genevois a joué un rôle central dans cette affaire de blanchiment d'argent et a enregistré des biens immobiliers en Suisse au nom de Riad Salamé, dont un immeuble de bureaux d'une valeur de 17 millions de francs. Public Eye appelle à l'instauration en Suisse de contrôles plus stricts pour les avocats dans le domaine du blanchiment d'argent, une profession qui est actuellement exclue de la loi.

5 Dernière chance pour la Nati

L'équipe suisse de football affronte mardi à partir de 20h45 à St-Gall le Danemark en Ligue des nations. Les hommes du sélectionneur helvétique Murat Yakin, sèchement battus 2-0 en Serbie samedi et derniers de leur groupe, doivent réagir pour éviter une relégation en ligue B. La «Nati» avait perdu 2-0 contre les Danois en match aller en septembre, lors d'une rencontre qui avait vu les Suisses Nico Elvedi et Granit Xhaka être expulsés.