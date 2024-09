Les CFF renouvellent leur flotte de trains de marchandises avec jusqu'à 129 locomotives modernes de Stadler Rail. Elles constitueront la base d'un trafic marchandises efficace et prépareront les CFF pour l'avenir. Elles seront livrées successivement de 2027 à 2035.

Patrik Berger

Dans le cadre de leur plan visant à renouveler et à unifier complètement le matériel roulant du transport ferroviaire de marchandises suisse d'ici 2050, les CFF ont franchi une étape concrète. SBB Cargo a lancé l'achat de jusqu'à 129 nouvelles locomotives auprès de Stadler Rail, comme annoncé dans un communiqué de presse.

Ces nouvelles locomotives modernes remplaceront progressivement les anciennes, notamment les célèbres Re 420, qui seront mises à la retraite. La livraison des locomotives Stadler débutera à l'automne 2027 et se poursuivra jusqu'en 2035. Dans un premier temps, les CFF achèteront 36 locomotives, avec une option pour 93 supplémentaires.

«Le trafic marchandises sur le rail est l'épine dorsale de l'approvisionnement du pays et de l'économie suisse. Les nouvelles locomotives représentent un pas en avant décisif», déclare Alexander Muhm, responsable du trafic marchandises des CFF. «Les locomotives contribueront largement à automatiser notre exploitation, à la rendre plus efficace et à donner ainsi au trafic marchandises sur le rail une base économiquement saine.»

