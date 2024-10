La moitié des banques paient désormais moins d'intérêts sur l'épargne

Blick a passé au crible 30 banques au total, dont la grande banque UBS. Photo: Keystone 1/5

Milena Kälin

Le vent a définitivement tourné pour les épargnants et les épargnantes. Alors que ces derniers ont à nouveau obtenu plus d'intérêts pour leur argent sur leur compte d'épargne l'année dernière, certaines banques suisses baissent déjà leurs taux. Parfois pour la énième fois.

La raison: fin septembre, la Banque nationale suisse (BNS) a baissé son taux directeur pour la troisième fois déjà. Les banques s'en servent volontiers pour justifier un nouvel ajustement à la baisse de leurs taux d'épargne. Blick donne un aperçu des banques qui ont déjà réagi et de celles qui attendent.

Les taux d'intérêt moyens des comptes d'épargne pour adultes se situent désormais autour de 0,6%. C'est ce qu'a évalué le service de comparaison Moneyland. «Les différences de taux d'intérêt entre les banques restent toutefois importantes», explique le directeur Benjamin Manz.

Des baisses en septembre avant la décision de la BNS

Blick a examiné les informations figurant sur les sites web de 30 établissements financiers. Ce qui est frappant, c'est que la moitié des banques proposent désormais moins d'intérêts sur l'épargne qu'en été. Comme beaucoup s'attendaient à une nouvelle baisse des taux directeurs, certaines banques ont déjà adapté leurs taux début septembre. UBS en tête: le compte d'épargne ne rapporte plus que 0,6% d'intérêt et le compte de prévoyance 3a 0,8%.

A Credit Suisse aussi, la grande banque a vissé ses taux d'intérêt: sur le compte d'épargne classique et le compte de prévoyance, les clients obtiennent le même taux d'intérêt qu'à UBS. Pour le compte d'épargne CSK Platinum, les intérêts sont nettement plus élevés avec 1,0%.

Baisses en octobre après la décision de la BNS

Après la décision de la BNS, certaines banques ont encore décidé de réduire les taux d'intérêt: La Banque Cler propose toujours 0,35% d'intérêts sur le compte d'épargne classique, Valiant 0,4% et Avera 0,45%.

Certaines banques cantonales ont suivi le mouvement au cours de ce mois d'octobre. La Banque d'Argovie et la Banque cantonale de Zoug sont les plus basses avec 0,2%. Les BC bernoise, glaronnaise et thurgovienne paient un peu plus avec 0,4%. La BC genevoise verse encore 0,5%.

La Banque cantonale de Zurich maintient en revanche son taux d'intérêt (0,6% pour les comptes d'épargne). La dernière fois que la ZKB a resserré la vis sur ses taux, c'était en août. Il en va de même pour Postfinance. Elle verse toutefois 0,5% d'intérêt ainsi que 0,8% sur le compte d'épargne jeunesse.

Raiffeisen a également abaissé ses taux d'intérêt pour la dernière fois en été: elle recommande à ses banques de verser 0,45% d'intérêt sur le compte d'épargne et 0,7% pour les sociétaires. À partir de novembre, il y aura une nouvelle recommandation: 0,5% d'intérêt pour les membres et 0,25% pour les autres.

Attention: dans la plupart des banques, les intérêts ne sont valables que jusqu'à un certain montant, par exemple 50'000 ou 100'000 francs. Cela varie d'une banque à l'autre.

Les néobanques retardent les baisses

Pour la première fois cette année, la néobanque Yuh baisse, elle aussi, ses taux d'intérêt: au lieu de 1,0%, elle ne propose plus que 0,75%. La néobanque Alpian, qui a supprimé les frais de tenue de compte en septembre, paie le même montant. La banque Néon maintient depuis juillet son taux d'intérêt de 0,5% jusqu'à 25 000 francs.

L'expert financier Manz s'attend à ce que d'autres banques baissent leurs taux: «Les taux directeurs de la BNS ainsi que les attentes en matière d'évolution des taux directeurs de la BNS sont bien sûr un facteur essentiel. Mais ce n'est pas le seul. Sinon, il n'y aurait pas de si grandes différences de taux entre les banques.» Celles qui veulent gagner de nouveaux clients essaient de les attirer avec des taux d'intérêt plus élevés.