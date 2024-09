Martin Schmidt

Blick a demandé à 25 domaines skiables quels seraient les prix des cartes journalières et des forfaits de saison pour l'hiver prochain. (Photo: région de ski de la Jungfrau).

L'hiver s'installe en Suisse. L'air polaire est à l'origine de ce refroidissement soudain, qui apporte non seulement le froid en plaine, mais aussi les premières neiges en montagne. Les amateurs de sports d'hiver pensent alors déjà à la saison à venir bien que celle-ci ne débute qu'en novembre. En revanche, les amateurs de sports d'hiver devraient déjà mettre quelques francs supplémentaires de côté, comme le montre une grande enquête de Blick auprès des exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables. En effet, les prix augmenteront dans de nombreux domaines skiables au cours de la prochaine saison d'hiver.

Ainsi, douze des 25 sociétés de remontées mécaniques interrogées augmentent le prix des cartes journalières. La région de ski de la Jungfrau (BE) augmente le prix d'une carte journalière pour adultes de 75 à 79 francs. Samnaun (GR) augmente également de 4 francs pour atteindre 76 francs. Les augmentations de prix pour les remontées mécaniques avec des prix de cartes journalières fixes vont de 1,5 à 5,5%, indique l'enquête.

Les raisons des augmentations de prix

Les remontées mécaniques interrogées contestent avec véhémence le reproche d'arnaque qui est rapidement formulé en cas d'augmentation des prix. Les marges de la plupart des entreprises sont faibles. Samnaun explique l'augmentation des prix par le fait que les conditions restent «très attractives» par rapport à d'autres destinations de taille similaire. Toutes les autres remontées mécaniques justifient la hausse des prix par l'augmentation des coûts d'entretien, d'énergie ou des salaires.

Les remontées mécaniques pratiquant des prix dynamiques connaissent également des mouvements vers le haut. Zermatt (VS) augmente le prix minimum pour les adultes de 83 à 88 francs. A Verbier (VS), les prix des cartes journalières commencent désormais 2 francs plus haut, à 79 francs. Aux Aletsch Bahnen (VS), le prix maximal passe de 75 à 81 francs. Et à Crans-Montana (VS), le prix minimum passe de 29 francs à 39 francs. Une augmentation de 34,5%, mais même ainsi, le prix le plus bas possible pour les adultes reste encore modéré.

Cette année, les remontées mécaniques font preuve d'une grande retenue en ce qui concerne les prix des cartes de saison. Zermatt augmente les prix des abonnements d'environ 4%. Les adultes paient désormais 1750 francs. A Samnaun, les prix des abonnements augmentent de 8 à 11%. Les adultes devront donc débourser 1085 francs au lieu de 998 pour l'abonnement.

Les fans de ski ne gaspillent pas leur argent

Les amateurs d'économies peuvent également trouver de nombreuses réductions dans la grande montagne de modèles de prix. Par exemple, en réservant à l'avance pour des prix dynamiques. De nombreux domaines skiables proposent en outre des cartes de saison à prix nettement réduit en prévente. Les réductions pour les abonnements familiaux et les seniors sont également très répandues, et dans les destinations éloignées des centres urbains de Suisse, comme Zermatt, ce sont surtout les forfaits de ski de plusieurs jours qui jouent un rôle central. «Ils représentent la plus grande part de nos ventes de billets», explique la porte-parole Patricia Huber. Avec un forfait de six jours, le client paie encore environ 70 francs par jour de ski.

Les prix dynamiques suscitent régulièrement des critiques, par exemple de la part de la Fondation pour la protection des consommateurs. Les domaines skiables gagnent plus d'argent et les augmentations de prix sont plus difficiles à comprendre. De plus, les prix se basent sur des facteurs tels que la météo, le moment de l'achat ou la saisonnalité, ce qui les rend généralement moins transparents pour les skieurs.

Différences de prix selon les jours de la semaine

Les Bergbahnen Flumserberg renoncent délibérément aux prix dynamiques. Photo: Thomas Kessler

Certaines remontées mécaniques comme Flumserberg (SG) ont introduit des prix différents pour mieux répartir les clients sur toute la semaine. Moins chers les jours de semaine et un peu plus élevés le week-end. «En renonçant à des prix dynamiques, l'hôte sait pendant toute la saison d'hiver combien coûte la carte journalière. C'est très important, notamment pour les familles qui doivent établir un budget», explique Katja Wildhaber, membre de la direction.

Les remontées mécaniques de Hoch-Ybrig (SZ) ont également introduit il y a de nombreuses années des abonnements de ski séparés pour les jours ouvrables. «À la demande variée des clients», comme le dit le directeur Urs Keller. «L'offre est très appréciée et la demande a continué de croître ces dernières années». L'abonnement coûte 590 francs, soit nettement moins que les 740 francs du pass saison normal.

A Andermatt, on voyage comme avec les CFF

Dans le domaine skiable Andermatt-Sedrun-Disentis, les hôtes bénéficient d'un abonnement demi-tarif analogue à l'abonnement demi-tarif des CFF. Photo: zVg Winter Awards

Andermatt-Sedrun-Disentis attire les hôtes depuis plusieurs années avec un abonnement demi-tarif analogue au demi-tarif CFF pour 69 francs. Avec cette carte, les hôtes obtiennent la carte journalière pour 45 francs au lieu de 89. «La demande pour ce produit est très forte», explique Pascal Schär, membre de la direction. L'abonnement demi-tarif est justement intéressant pour les hôtes pour lesquels une carte de saison ne vaut pas la peine. «Nous créons ainsi une fidélisation supplémentaire de la clientèle», poursuit Pascal Schär.

Pour conclure, il faut retenir ceci: dans 13 des 25 domaines skiables interrogés, les prix de l'hiver prochain resteront au même niveau que l'année précédente.