Comment obtenir le financement le plus avantageux pour sa maison

Financer un bien en propriété est désormais moins cher qu'avant. Ces dernières semaines, les coûts des intérêts pour les crédits hypothécaires ont nettement baissé, comme le montre le Baromètre des Hypothèques de Comparis pour le deuxième trimestre 2024. Celui-ci se base sur les taux indicatifs de 30 instituts de crédit.

En moyenne, les gens doivent payer entre 1,7 et 2,2% sur dix ans, ce qui correspond à une baisse de 0,08 point de pourcentage par rapport au début de l'année. Les taux indicatifs pour les hypothèques à taux fixe sur trois et cinq ans sont de 2,09%. Mais pour les clients hypothécaires, la recherche d'offres est généralement devenue plus difficile, observent toutefois les experts financiers.

Hypothèque Saron ou à taux fixe?

Les coûts d'intérêt se sont réduits aussi bien pour les hypothèques Saron que pour les hypothèques à taux fixe. Les hypothèques Saron sont toujours légèrement plus chères. Selon Comparis, les offres de premier rang se situent en moyenne entre 1,7 et 2,1%. «Mais il faudra encore au moins une baisse des taux par la Banque nationale suisse (BNS) pour que les hypothèques Saron deviennent nettement moins chères que les hypothèques à taux fixe», explique Dirk Renkert du service de comparaison.

Son avis sur Saron? «La grande sécurité de planification plaide en faveur des hypothèques fixes, notamment si les risques géopolitiques devaient à nouveau s'intensifier. En revanche, ceux qui peuvent supporter le risque de taux d'intérêt devraient en profiter davantage en cas de nouvelles baisses de taux.»

La recherche de crédit devient plus difficile

Les experts financiers observent actuellement un assainissement du marché chez les courtiers en hypothèques. Conséquence: un nouveau client à la recherche d'un crédit hypothécaire ne peut plus demander dix offres à dix établissements financiers comme avant – la situation a changé, explique Adrian Wenger de VZ Vermögenszentrum. «Entre-temps, les clients ne reçoivent souvent même plus de réponse.» L'expert bancaire Andreas Dietrich de la Haute école de Lucerne l'observe lui aussi: pour les personnes qui peuvent tout juste se permettre d'acheter un bien immobilier ou qui doivent utiliser les fonds de leur caisse de pension, la recherche d'une offre de crédit est devenue plus contraignante.

Les banques cantonales passent à la caisse

Selon Adrian Wenger, les banques ne sont plus obligées de s'aligner en ce qui concerne les conditions d'octroi de crédit. «On observe qu'une partie de la baisse des taux directeurs est compensée par des augmentations de marge des banques», explique l'expert en hypothèques à l'agence AWP. C'est également ce qu'observe Moneypark, une filiale d'Helvetia. Selon une nouvelle analyse, le volume du marché hypothécaire suisse a augmenté de 29 milliards l'année dernière pour atteindre 1239 milliards de francs. Les banques cantonales se seraient assurées la plus grande part de cette croissance.

Négocier permet de faire des économies

Moneypark qualifie les caisses de pension de «championnes de la croissance» en matière d'octroi d'hypothèques. En termes de parts de marché, elles sont certes des acteurs de niche. Mais elles prennent de plus en plus d'importance. Comparer et négocier permet de faire des économies, explique Dirk Renkert de Comparis. «L'expérience montre que les taux d'intérêt des offres hypothécaires sont dans la plupart des cas inférieurs aux taux indicatifs officiels.»

Le service de comparaison a comparé les différences moyennes entre le taux indicatif et le meilleur taux d'intérêt du partenaire hypothécaire HypoPlus et a calculé un «potentiel d'économie considérable» pendant la durée de l'hypothèque. Par exemple, le meilleur taux négocié pour une hypothèque fixe sur dix ans est de 1,53%. En face, le taux indicatif est de 2,18%. L'économie potentielle pour une hypothèque de 750'000 francs n'est pas négligeable: 48'750 francs.

La réduction de la durée peut être intéressante

Selon Dirk Renkert, les hypothèques Saron sont souvent conclues avec réticence. Les intéressés ont tendance à envisager des réductions de durée. Cela s'explique sans doute par le fait que de nombreuses personnes ne savent pas où elles vont avec les taux d'intérêt. L'avantage d'une hypothèque à durée plus courte? Une mauvaise estimation de l'évolution des taux d'intérêt peut être corrigée plus rapidement, tout en étant moins risquée qu'avec une hypothèque Saron.