Les prix des maisons individuelles en Suisse ont augmenté en juin, tout comme ceux des appartements en propriété. Les offres de location ont également été publiées à des prix plus élevés, en à peine un mois. Et les perspectives d'une accalmie sur les prix sont limitées.

1/4 Les prix des maisons individuelles et ceux des appartements en propriété en Suisse ont augmenté en juin.

Patrik Berger et SDA

Le rêve de devenir propriétaire s'éloigne! Après une phase de stabilisation, à des niveaux toutefois élevés, les prix des maisons individuelles ont de nouveau sensiblement augmenté en juin.

Concrètement, la hausse des prix s'est élevée à 1,2%, d'après le «Swiss Real Estate Offer Index» publié jeudi par Immoscout24 et l'entreprise de conseil immobilier Iazi. Les prix des appartements en propriété ont, eux, augmenté de 1%, pour les maisons individuelles et de 0,9% pour les appartements en copropriété de 2,2% par rapport aux prix un an auparavant.

La faute à l'immigration?

Selon le communiqué, ces chiffres montrent que les vendeurs sont redevenus confiants concernant le potentiel de vente de leurs biens. Une confiance renforcée par l'amélioration de certaines conditions générales en lien avec la baisse des taux d'intérêt par la BNS.

«La nouvelle baisse du taux directeur de la Banque nationale suisse en juin et la perspective d'une nouvelle réduction en septembre entraînent une baisse des coûts de financement des hypothèques, explique Martin Waeber, Managing Director Real Estate de SMG Swiss Marketplace Group, cité dans le communiqué. Cela augmente à la fois l'attractivité de son propre logement et la possibilité de le financer.» Par ailleurs, la demande en logement en propriété et en location reste tendue en raison d'une immigration toujours élevée, accompagnée d'une inflation et d'un chômage faibles.

Les logements en location deviennent également plus chers

Les prix annoncés pour l'immobilier locatif ont également augmenté de 0,4% en juin dans toute la Suisse, avec certaines subtilités régionales. En juin, les plus fortes hausses ont été enregistrées au Tessin (+3,3%) et en Suisse centrale (+1,8%).

En revanche, les prix ont légèrement baissé dans la grande région de Zurich (-0,6%) et dans le nord-ouest de la Suisse (-0,2%). Par rapport à la situation il y a un an, les loyers ont grimpé de 4,0%. Cette tendance à la hausse des loyers devrait se poursuivre dans le courant de l'année, en raison de la forte demande, notamment dans les centres, concluent Iazi et Immoscout24.