Au menu de ce jeudi 3 octobre: la demande de Beat Jans refusée, des médecins s'unissent contre la pénurie de médicaments, les tensions entre les communes et la Confédération, le projet de panneaux solaires sur les rails et on finit par un peu de foot.

Il va s'en passer des choses ce jeudi 3 octobre en Suisse! Blick, avec l'aide de l'ATS, fait le tour. Accrochez vos ceintures:

Beat Jans dans la tourmente

Blick révèle ce jeudi que Beat Jans, le ministre suisse de justice et police voulait étendre le statut de protection S aux personnes admises provisoirement et un assouplissement de la politique des réfugiés. La demande du socialiste bâlois a toutefois été rejetée par ses collègues du Conseil fédéral, car sa demande aurait engendré une hausse des dépenses de prestations sociales. Le gouvernement a cependant chargé le Département fédéral de justice et police d'examiner comment le statut juridique des requérants d'asile pourrait être harmonisé. Dans le protocole, il a été précisé que Beat Jans ne devait pas créer de nouvelles incitations pour les demandeurs d'asile.

Les médecins contre-attaquent

Pour faire face à la pénurie de médicaments importants et de matériel médical, un comité citoyen formé notamment de médecins, de pharmaciens et de droguistes dépose jeudi à la Chancellerie fédérale les plus de 100'000 signatures requises pour l'initiative populaire «Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical». Selon le comité, il est urgent d'agir pour la sécurité de la population.

L'asile au cœur des tensions

Le vaste plan d'économies présenté en août par le Conseil fédéral suscite déjà des remous au sein des cantons, rapportent jeudi plusieurs journaux suisses, dont la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) a décidé de suspendre temporairement sa collaboration au nouveau plan d'asile en signe de protestation. Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé avoir reçu une lettre des cantons exprimant leurs préoccupations, une démarche également soutenue par l'Union des villes suisses et l'Association des communes suisses.

Le conseiller fédéral Beat Jans, à la tête du DFJP, «regrette cette évolution» et appelle à une rencontre pour clarifier les divergences. L'un des points de discorde concerne une proposition du Conseil fédéral dans le cadre du plan d'économies, qui prévoit une réduction de la période durant laquelle la Confédération finance les réfugiés, un ajustement qui affecterait directement les cantons.

Des panneaux solaires sur les rails

Le projet de centrale solaire sur les rails de l'entreprise vaudoise Sun-Ways refait surface, rapporte jeudi ArcInfo. Un tronçon de 100 mètres de voie ferrée situé près de la gare de Buttes (NE) sera doté à partir du printemps 2025 de 48 panneaux photovoltaïques. Un premier projet avait essuyé un refus de l'Office fédéral des transports (OFT) en juillet 2023, mais une nouvelle demande d'approbation, déposée en octobre de la même année par le transporteur neuchâtelois TransN, a cette fois-ci été acceptée. La phase de test doit durer trois ans.

Le FC Lugano et le FC St-Gall jouent avec les grands

L'aventure européenne reprend jeudi pour le FC Lugano et le FC St-Gall, qui démarrent la saison régulière de la Conference League de football. Les Tessinois accueillent le HJK Helsinki dès 21h00. Les Brodeurs se déplacent quant à eux en Belgique pour y affronter le Cercle Bruges à 18h45. Chaque équipe va jouer six matches durant cette phase. Les huit meilleures équipes du classement général se qualifieront directement pour les 8es de finale, alors que les 16 suivantes disputeront des barrages.