Les maraîchers reviennent sur la Place du Marché de La Chaux-de-Fonds dès samedi après des travaux de piétonnisation. Le marché s'étendra aussi sur la place de la Carmagnole, offrant plus d'espace pour son développement.

La Place du Marché à la Chaux-de-Fonds va accueillir à nouveau les maraîchers. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Les maraîchers seront de retour sur la Place du Marché de La Chaux-de-Fonds (NE) dès samedi, après des travaux en lien avec la piétonnisation du lieu. La Ville a décidé de poursuivre avec un marché étendu, qui se tiendra aussi sur la place de la Carmagnole.

Avec ces deux endroits le samedi, le marché aura «l'espace nécessaire à son développement», a indiqué mercredi la Ville. Les maraîchers seront toutefois uniquement présents sur la place du Marché le mercredi. Des affiches seront disposées autour du site afin de renseigner la clientèle.

Après plusieurs années de réflexion, consultation et travaux en vue de sa piétonnisation, la place du Marché a fait peau neuve et a été inaugurée le 12 septembre. «Avec son revêtement en pavés, son futur espace vert, sa fontaine et son large espace polyvalent, la place du Marché s'inscrit dans une dynamique de transformation urbanistique de la ville», avait expliqué la Métropole horlogère. La plantation des arbres majeurs est prévue pour cet automne.