Ulrich Rotzinger

Migros réfléchit à sa stratégie et se réoriente dans l'alimentaire. Photo: Sven Thomann

La grande transformation de Migros avance, tout comme la vente de ses marchés spécialisés. Une décision qui n'est pas sans conséquences pour les clients de différentes boutiques en ligne du géant orange. «Dans le cadre de la réorientation, la boutique en ligne de Café Royal sera fermée le 25 septembre», confirme Migros à Blick. A partir de cette date, les clients devront commander des machines à café, des grains, des capsules et autres sur Galaxus.ch ou Migros.ch. Une indication en rouge s'affiche désormais en haut du site web de Cafe-royal.com.

La marque Café Royal appartient à Delica AG de l'industrie Migros. CoffeeB se trouve également sous l'égide de cette dernière. Bien que Migros ait stoppé l'expansion du commerce des boules de café et des machines correspondantes, il maintient son propre webshop CoffeeB.com, comme l'assure l'enseigne.

Fermeture de SportX

Ce qui est prévisible, c'est la suppression de la boutique en ligne SportX, le magasin de sport ayant été racheté par Ochsner Sport. «Parallèlement à la fermeture des magasins SportX, nous mettons fin à la boutique en ligne au plus tard fin février 2025», a confirmé une porte-parole de Migros sur demande.

Et qu'en est-il de la boutique en ligne de la chaîne de magasins spécialisés dans le vélo, Bike World, qui appartient désormais à Thömus AG du pionnier bernois du vélo Thomas Binggeli? «'Bike World.ch' changera de nom en mars 2025, s'appelant 'Thömus-Bike-World'», explique la porte-parole. Les clients recevront de plus amples informations en temps voulu.

La prise est déjà tirée chez Melectronics

Sans faire trop de bruit, Migros a déjà enterré Melectronics.ch. «La boutique en ligne n'existe plus. Il n'est plus possible de commander des articles. Les achats effectués jusqu'à présent seront traités comme d'habitude et livrés de manière fiable», peut-on lire sur le site web de la chaîne d'électroménager et d'électronique domestique. Mi-juin, Migros avait vendu Melectronics à Media Markt.

Le débranchement des boutiques en ligne et des sites web n'est pas encore terminé. Les magasins de meubles Micasa et les centres de bricolage et de jardinage de la marque Do it + Garden sont à vendre, y compris leurs boutiques en ligne. Migros cherche encore un acheteur pour les deux. Il ne faut pas non plus oublier le groupe Hotelplan et sa plateforme de voyages, que Migros souhaite remettre dans son ensemble en de nouvelles mains. Le montant des économies réalisées par Migros grâce à la fermeture des boutiques en ligne n'est pas précisé.