Une femme de 82 ans retrouvée morte dans le canton de Zurich

Une intervention de grande envergure est en cours vendredi matin à l'Illnauerstrasse, à Effretikon, dans le canton de Zurich.

Angela Rosser

La police cantonale zurichoise est intervenue vendredi matin à Effretikon avec un important dispositif. Comme l'indique la police cantonale de Zurich dans un communiqué, un féminicide présumé est suspecté.

Vendredi matin, à 3h30, un homme de 87 ans a signalé à la centrale d'intervention de Schutz & Rettung Zurich que sa compagne ne respirait plus. Les policiers et les services de secours qui se sont immédiatement rendus sur place ont trouvé une femme inanimée dans l'appartement. Sur la base des informations disponibles à ce jour, la femme de 82 ans aurait été tuée. L'auteur présumé des faits et son compagnon ont été arrêtés.

Selon la police, les circonstances exactes et le contexte de l'acte ne sont pas encore clairs et seront clarifiés par la police cantonale de Zurich avec le ministère public.

Développement suit.