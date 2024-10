Les 5 choses qui vont compter en Suisse ce jeudi 10 octobre

A l'aide de musique classique, les CFF veulent faire en sorte que plus personne ne s'attarde dans l'entrée de la gare de Berne. Photo: keystone-sda.ch

Qu'est-ce que nous réserve ce jeudi 10 octobre? Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un tour d'horizon de l'actualité suisse. En piste:

1 Albert Rösti, en mode défensif

Le 24 novembre prochain, le peuple suisse se prononcera sur l’arrêté fédéral sur l’étape d’aménagement 2023 des routes nationales. Le référendum a été lancé contre ce projet, qui prévoit d’éliminer six goulets d’étranglement à l’aide d’aménagements du réseau des routes nationales suisses. Le ministre des transports Albert Rösti défend ce jeudi à Berne la position du Conseil fédéral et du Parlement aux côtés du président de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement et du chef de l’Office fédéral des routes (OFROU).

2 Les CFF font peur avec de la musique

A l'aide de musique classique, les Chemins de fer fédéraux (CFF) veulent faire en sorte que plus personne ne s'attarde dans la zone d'entrée de la gare de Berne. Le projet pilote lancé mi-mai est un succès et sera poursuivi, a indiqué une porte-parole des CFF à Blick. Dans la zone d'entrée, il est nécessaire que le flux de personnes soit le plus fluide possible, et la musique joue un rôle de soutien à cet égard. Une entreprise externe a été chargée de composer la playlist. Les CFF n'ont pas précisé si cette méthode serait appliquée dans d'autres gares.

3 L'aéroport de Genève dépend trop d'Easyjet

L’aéroport de Genève a enregistré le pire résultat européen en matière d’annulations de vols durant l’été 2024, écrit «Le Temps». En cause: sa dépendance à la compagnie low cost Easyjet, dont 2,55% des vols n’ont pas pris l’air. Quatre départs sur dix ont par ailleurs été retardés. Selon les témoignages de voyageurs lésés recueillis par le journal basé à Genève, EasyJet multiplie les chicanes lorsqu’il s’agit de les indemniser. La compagnie dément. Pourtant, le transporteur a mis sur pied un centre à Luton, au nord de Londres, pour gérer les retards et les annulations de ses vols.

4 Beat Jans parlera migration avec l'UE

Le conseiller fédéral Beat Jans participe ce jeudi au Luxembourg au Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures des Etats Schengen. A l'agenda, l'état général de l'espace Schengen, mais aussi les conséquences des conflits extérieurs, y compris la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et la situation au Moyen-Orient, sur la situation sécuritaire de l'Union européenne (UE). Un accord sur un projet de règlement visant à protéger les enfants contre les abus sexuels en ligne, la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité organisée ainsi que la lutte contre l'impunité des crimes de guerre dans l'UE sont également à l'ordre du jour.

5 Un Suisse menace la Finlande

La Finlande a classé un citoyen suisse comme «menace pour la sécurité nationale». Le double national suisse et russe n'a pas été autorisé à acheter une maison de vacances, lit-on dans les journaux romands et alémaniques de Tamedia. La raison en est que l'entreprise suisse de l'homme est active dans le secteur militaire et qu'il a des liens avec la Russie, selon un e-mail adressé à des journalistes finlandais et dont Tamedia a eu connaissance. L'entreprise de l'homme de 61 ans, domiciliée dans le canton de St-Gall, a fourni en 2014 à la Russie des composants pour la navigation, selon un rapport du ministère finlandais de la Défense. L'homme a l'intention de contester ces accusations devant la justice. Les autorités suisses examinent le cas, mais aucune procédure pénale n’est en cours actuellement.