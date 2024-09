Violée en plein centre-ville de Genève en février 2024 par un parfait inconnu, une mère de famille américaine a dû affronter le suspect le 30 août lors d'une audience. Il conteste les faits reprochés, et dit ne se souvenir de rien, étant drogué à ce moment...

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Non, il ne se souvient de rien, assure-t-il face à la justice genevoise. Il avait bu de l'alcool, pris de la cocaïne et fumé du haschisch, la nuit des faits. C'est ainsi que s'est défendu, en synthèse, le présumé violeur d'une mère de famille américaine, relate la «Tribune de Genève», qui narre les audiences de cette affaire.

Pour rappel, alors qu'elle était en visite en Suisse avec son mari et ses enfants, elle aurait été violée et frappée par un homme près de son Airbnb, non loin de Confédération Centre, dans la nuit du dimanche 25 février au lundi 26 février, vers 1h30 du matin.

La quadragénaire est revenue à Genève pour prendre part à une audience de confrontation avec le prévenu, le 30 août dernier. Ce dernier a quant à lui été extradé d'Italie, où il purgeait déjà une peine de six mois après avoir été interpellé à Aoste le 2 mars.

Des images révélatrices

On en sait désormais davantage sur le profil du suspect, poursuivi pour viol, contrainte sexuelle et mise en danger de la vie d’autrui. L'Algérien d'origine, né en 1995, serait arrivé en France en 2020. Il aurait travaillé comme coiffeur à Paris, puis aurait déménagé dans la petite ville française frontalière de Genève Ferney-Voltaire, d'après nos confrères.

Les caméras de vidéosurveillance ont capturé des images de la nuit des faits: sur des images, on voit l'homme avec l'américaine devant l'Airbnb de cette dernière, il est insistant, il lui saisit les poignets, la soulève et la porte dans les escaliers. Puis, on le revoit fermer son pantalon. D'après les informations du média genevois, le prévenu conteste malgré tout les faits qui lui sont reprochés.