Alors que la population vieillit et que l'actualité mondiale ne favorise pas le bien-être psychique, une nette majorité de la population vaudoise déclare être en bonne, voire en très bonne santé en 2022. Toutefois, le stress augmente chez les personnes actives et contrairement à celle des seniors, la santé mentale des jeunes se détériore.

La jeune génération d'aujourd'hui est plus sportive que la précédente, mais moins qu'en moyenne suisse. De plus, depuis 2012, la consommation d'alcool et de tabac a tendance à baisser chez les jeunes hommes alors qu'elle est stable chez les jeunes femmes, relève Statistique Vaud dans le dernier Numerus publié mardi.

Les indicateurs de santé mentale sont, en revanche, moins réjouissants: 21% des 15 à 25 ans souffrent de troubles anxieux et 29% de détresse psychologique moyenne ou élevée. Le sentiment de solitude a en outre presque triplé en dix ans pour atteindre 15%. L'usage d'internet est en outre problématique pour près d'un jeune sur deux.

Épuisement au travail

Dans le canton, deux personnes actives sur cinq sont exposées à au moins trois risques physiques (sur une liste de dix). Il s'agit principalement des mouvements répétitifs des mains ou des bras, une position douloureuse ou fatigante ou encore le fait de devoir rester debout.

En termes de risques psychosociaux, un quart des 26 à 64 ans ressentent du stress la plupart du temps au travail. En dix ans, cette part a gagné dix points de pourcentage chez les femmes et huit chez les hommes.

En parallèle, la difficulté de concilier travail et obligations familiales concerne 21% des femmes et 15% des hommes. Enfin, l'épuisement physique et émotionnel au travail, facteur de risque de burnout, est plus présent dans le canton de Vaud (30%) qu'en moyenne suisse (22%).

Bon mental malgré les maladies

Entre 45 et 64 ans, 29% de la population est affectée par un taux de cholestérol trop élevé, une part identique par une tension artérielle trop haute et une personne sur cinq souffre d'arthrose. Après 65 ans, ces parts sont respectivement de 41%, 52% et 45%. Par ailleurs, près d'une personne sur cinq combat ou a combattu un cancer au cours de sa vie.

Si, après 64 ans, une personne sur deux dit d'ailleurs souffrir d'une maladie chronique ou de longue durée, la santé psychique, semble meilleure que chez les plus jeunes. En effet, seuls 6% souffrent de symptômes dépressifs modérés à sévères et 6% de solitude.

Covid pas trop impactant

Si la pandémie de Covid-19 a affecté un certain nombre de personnes, la majorité de la population ne mentionne pas de conséquences à long terme sur sa santé psychique et physique, souligne Statistique Vaud.

Entre 15 et 64 ans, environ six personnes sur dix ont été infectées par le coronavirus. Parmi les seniors (65 ans et plus), moins d'un tiers l'ont été. Les symptômes ont duré entre quelques jours et une semaine pour près des deux tiers des personnes infectées et entre une et deux semaines pour un peu plus d'un quart d'entre elles, détaille le communiqué.

Menée tous les cinq ans par l'Office fédéral de la statistique, l'Enquête suisse sur la santé permet d'analyser la santé des Vaudois depuis trente ans. Pour son édition 2022, 1675 personnes ont été interrogées dans le canton.