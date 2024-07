Elles se font passer pour des policières et volent 10'000 euros à une vieille dame

Entre Montreux et Villeneuve

Daniella Gorbunova Journaliste Blick

Une histoire à la «Thelma et Louise»... version Riviera vaudoise? Deux jeunes ressortissantes françaises, de 20 et 21 ans, ont été interpellées à Villeneuve par la Police cantonale vaudoise le dimanche 7 juillet, indique cette dernière.

Elles étaient recherchées, car suspectées d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, respectivement à Montreux et à Villeneuve. Dimanche dernier, les forces de l'ordre ont repéré deux personnes qui correspondaient au signalement et à la description.

Les 10'000 euros récupérés

Lorsque les deux malfrates ont été contrôlée et fouillées par les agents, des liasses de billets ont été retrouvées sur elles. La somme, soit un peu moins de 10'000 euros, correspondait au butin dérobé à une vieille dame qui habite Montreux. Françaises d'origine, les jeunes femmes étaient de toute évidence de passage dans notre pays, et ont d'abord été placées en détention provisoire.

Le lendemain, lundi 8 juillet, les prévenues ont été condamnées par ordonnance pénale immédiate par le Ministère public à 100 jours de peine privative de liberté avec sursis pour escroquerie, tentative d’escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et conduite sans autorisation. Elles ont été relaxées après leur condamnation.

Seniors appelés à la vigilance

La police cantonale souhaite sensibiliser la population, et surtout les seniors, à cette occasion. Les aînés sont en effet la principale cible de ces personnes malintentionnées, qui n’hésitent pas à se faire passer pour un faux policier, faux neveu ou faux conseiller bancaire auprès de leur victime par téléphone, rappellent les autorités. Les voyous expliquent ensuite qu'il y a une anomalie avec le compte de leur victime, et que des retraits frauduleux ont été effectués — il faut donc procéder au changement de la carte bancaire.

Durant l'appel, le code de la carte est demandé. L’escroc explique également à la victime que quelqu’un de compétent va venir pour récupérer la carte à son domicile. Une fois en possession de cette dernière ainsi que du code NIP, les malfrats procèdent à des retraits frauduleux auprès de bancomats.

Pour rappel, ce n'est pas une première. Une épidémie de voleurs, déguisés en banquiers ou en policiers, dans la plupart des cas, semble se répandre en Suisse romande.