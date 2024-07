Sur Twint, méfiez-vous si Janique vous demande de l'argent

1/4 L'arnaque est simple, mais un moment d'inattention peut suffire à se faire avoir.

Martin Schmidt

«Janique Burkhard te réclame de l'argent. Veux-tu payer maintenant?» Tel est le message qui peut soudainement s'afficher sur n'importe quel smartphone qui utilise l'application de paiement Twint. Pour régler la dette, il suffit de confirmer brièvement sur l'écran pour se retrouver avec 1500 francs en moins. L'escroquerie n'est pas très sophistiquée, mais il suffit d'un bref instant d'inattention pour se faire avoir.

Sur Internet, les utilisateurs de Twint mettent en garde depuis plus d'un mois déjà contre les demandes d'argent frauduleuses de Madame Burkhard. Elle n'est toutefois pas bloquée pour autant, comme le montre un cas survenu cette semaine.

«Un moyen de paiement plus sûr»

«Il est de la responsabilité de chaque banque émettrice de vérifier les comptes Twint signalés et de prendre les mesures qui s'imposent, y compris un éventuel blocage», écrit à Blick le fournisseur d'applications de paiement. Twint indique que son application est un moyen de paiement très sûr.

Il convient cependant de respecter quelques règles de base. Les fonctions d'envoi et de réception d'argent sont destinées à des transferts pour des amis ou la famille. Lors de l'envoi de montants à des personnes étrangères, la prudence est toujours de mise, comme avec d'autres moyens de paiement. Il ne faut envoyer de l'argent qu'à des destinataires que l'on connaît ou en qui on peut avoir confiance.

Les cas d'escroquerie sont de plus en plus fréquents

Ces demandes d'argent sont-elles fréquentes? «Nous avons connaissance de rares cas isolés concernant la fraude mentionnée», répond Twint. Mais les escrocs sont partout et tentent d'arnaquer les victimes par e-mail, via les réseaux sociaux ou de fausses pages d'accueil, des SMS et tous les canaux possibles et imaginables.

Selon les chiffres de l'Office fédéral de la cybersécurité (BACS), le nombre de déclarations de cybercriminalité augmente fortement depuis des années. Rien que dans la catégorie à laquelle appartiennent les tentatives d'escroquerie via Twint, le nombre a presque doublé cette année par rapport à 2023, selon le BACS. Les cas de Twint n'en représenteraient toutefois qu'une petite partie.

Mais que faire si l'on tombe dans l'escroquerie et que l'on transfère de l'argent? La personne concernée doit demander le remboursement du montant au destinataire, explique Twint. Dans la mesure où celui-ci ne se manifeste pas, le client s'adresse à la banque émettrice de son application Twint. L'application établit alors le contact entre les deux banques impliquées. Un processus compliqué.

Comportement à adopter

La banque destinataire tente alors de contacter son client pour demander un remboursement. Si le destinataire du montant ne se manifeste pas, il reste à l'expéditeur la possibilité de déposer une plainte pénale. Les autorités peuvent alors obtenir l'identité du bénéficiaire par voie d'ordonnance.

Face à un nombre croissant de cybermenaces, le BACS mise depuis des années sur une campagne de sensibilisation. D'importantes règles de comportement peuvent prévenir les dommages en amont comme vérifier attentivement toutes les données avant d'effectuer un paiement ou définir des limites sur les possibilités de paiement. Dans la mesure du possible, il vaut mieux opter pour des validations de paiement en deux étapes et ne jamais utiliser de QR codes provenant de sources douteuses ou de personnes privées. Il est conseillé de ne pas saisir de mots de passe ou de données de carte de crédit sur une page web obtenue via un lien.