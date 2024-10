Un accident mortel à Genève samedi soir a coûté la vie à un motard et blessé gravement trois autres personnes. La police enquête sur les causes de cette tragédie survenue à la place des Eaux-Vives.

Cet accident tragique a provoqué le septième décès sur les routes genevoises en 2024. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Un motard est décédé samedi soir peu avant 19h00 à Genève après avoir percuté une voiture. Il s'agit du septième décès sur les routes genevoises depuis le début de l'année, a indiqué la police cantonale de Genève dans un communiqué. Le motocycliste a fait une embardée à la hauteur de la place des Eaux-Vives, sur l'avenue Pictet-de-Rochemont et a heurté une voiture roulant en sens inverse, précise le communiqué. Malgré l'intervention des secours, il est décédé sur place. Sa passagère a été grièvement blessée.

Une deuxième moto a été impliquée dans l'accident. Son conducteur et sa passagère, qui ont chuté après une collision, ont été blessés, ajoute la police. Le deuxième motard et les deux passagères ont été transportés à l'hôpital. Les occupants de la voiture n'ont pas été blessés. La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident.