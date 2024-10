Gertrud F., 75 ans, pensait vivre une histoire d'amour avec un célèbre cuisinier. Elle a en fait été victime d'une arnaque à plus de 24'000 francs. Elle a déposé une plainte et appelle à l'aide et est désormais sans ressources.

Cette retraitée de 75 ans est tombée dans le piège d'escrocs. Elle leur a donné au total plus de 24'000 francs. Photo: Sandro Zulian 1/11

Sandro Zulian

Gertrud F.* est une personne d'humeur joyeuse. Elle rit volontiers et beaucoup. Mais ces derniers jours, elle a perdu sa joie de vivre.

Cette femme de 75 ans qui vit à Saint-Gall ne veut pas être reconnue, ni par ses amis, ni par sa famille, ni par le public. Car ce que la retraitée a à raconter la gêne: Gertrud F. a été escroquée. Plus de 24'000 francs de perdus, comme elle l'affirme.

Cette dame n'arrive pas à croire qu'elle a pu se faire avoir. Et les conséquences sont désastreuses: elle ne peut plus payer son loyer, elle a déjà dû emprunter de l'argent pour s'acheter à manger. Sur son compte, il ne lui reste plus que 10,47 francs.

Une conversation avec une fausse célébrité

Tout a commencé en septembre 2023. Gertrud F., célibataire depuis 14 ans, est tranquillement assise chez elle et regarde une émission à la télévision. Le protagoniste: Steffen Henssler, 52 ans, célèbre cuisinier de la télévision allemande, auteur de livres de cuisine et animateur. Ce soir-là, il remporte la victoire finale dans l'émission «Grill den Henssler».

Gertrud F. est fan de lui. Elle lui écrit sur son compte Telegram pour le féliciter. Sauf qu'il s'agit en réalité d'un faux profil avec la photo du chef et le badge bleu de vérification, pourtant gage d'authenticité. C'est là que le cauchemar commence et que la retraitée tombe dans le piège des escrocs.

Une conversation commence rapidement. «Il m'a dit que j'étais une très jolie femme», raconte Gertrud F. Peu après que les escrocs lui ont avoué leur amour infini, la première demande d'argent ne tarde pas à arriver. «Il disait qu'il n'avait pas de liquidités en ce moment», raconte la senior.

Des demandes d'argent en série

«J'étais aveuglée par l'amour», réalise la vieille dame. Elle devait transmettre l'argent au moyen de crédits «Steam». Steam est l'une des plateformes de distribution de jeux vidéo les plus populaires du web. On trouve des cartes de crédit à toutes les caisses de supermarchés. Gertrud F. paye, paye et paye encore. En témoignent les montagnes de reçus sur son bureau.

Plus tard, elle est invitée à installer l'application Binance et Coinbase. Toutes deux sont des plateformes de négoce de crypto-monnaies. Là aussi, la retraitée a vite perdu des milliers de francs. Toujours avec la promesse d'un remboursement. Mais cela ne s'est jamais produit. Aujourd'hui, la retraitée se désole: «Avec le recul, je sais que j'ai été stupide.»

Les escrocs continuent de tenir Gertrud F. en haleine. Non seulement avec d'autres fausses promesses vides de sens, mais aussi avec une fausse capture d'écran d'un relevé bancaire de la Deutsche Bank. Un œil aguerri reconnaîtrait immédiatement qu'il s'agit d'un faux compte. Gertrud F. croyait pourtant, au vu du solde écrasant de quatre millions d'euros du faux Steffen Henssler, qu'elle allait bientôt récupérer son argent. L'adresse IP sur la capture d'écran mène en réalité à Birmingham, en Grande-Bretagne.

Des faux appels vidéo

La fausse star de la télévision n'a pas toujours exigé des sommes importantes – probablement pour ne pas éveiller les soupçons –, explique Gertrud F. «Parfois, il ne s'agissait que de 30 euros pour qu'il puisse réactiver son site web.» Pendant des mois, elle a été charmée par le faux Steffen Henssler, qui se montrait extrêmement romantique en lui déclarant des «Je t'aime plus que tout» à tout-va.

Gertrud F., 75 ans, n'avait pas l'habitude d'être traitée de la sorte: «On m'a rarement dit quelque chose comme ça.» Les escrocs l'attirent même avec une bague de fiançailles et des promesses d'une nouvelle voiture. Ils profitent sans vergogne de la solitude et de la naïveté de cette femme âgée.

« ll faut en être conscient, les escrocs peuvent tout falsifier. Milo Frey, porte-parole de la police de Saint-Gall »

La retraitée était certes crédule, mais elle est tombée dans le piège d'une arnaque bien rodée. En effet, le prétendu cuisinier de la télévision n'a pas seulement envoyé des messages vocaux crédibles, mais a même parfois lancé des appels vidéo. «Je l'ai vu devant moi! Il était là», explique Gertrud F.

Elle est dévastée: «Je ne sais plus ce que je dois croire. Je suis tout simplement perdue.» Au cours des 13 derniers mois, elle est devenue sceptique à maintes reprises. A chaque fois, sa prétendue star l'a rappelée pour lui soutirer encore plus d'argent. «Je suis vraiment dans le besoin. Je vais perdre mon appartement si je ne récupère pas mon argent. Je ne peux pas le supporter.»

Tout peut être falsifié

A la police cantonale de Saint-Gall, on connaît ce phénomène. Cette année, la police cantonale a déjà enregistré près de 40 cas d'escroquerie à l'amour. «Il faut se protéger en étant très prudent, surtout sur Internet, met en garde Milo Frey, porte-parole de la police saint-galloise. ll faut en être conscient, les escrocs peuvent tout falsifier.»

Que ce soit des copies de passeports, des photos, des audios, des institutions ou des deepfakes, toutes les arnaques sont possibles. Les falsifications sont aujourd'hui très convaincantes et réalistes. Pour Milo Frey, «de telles falsifications sont désormais faciles à mettre en œuvre. Il est difficile de distinguer le vrai du faux».

«Aidez-moi, s'il vous plaît»

Gertrud F. a déposé une plainte pénale ce mardi. «Aidez-moi, je ne sais plus quoi faire. Je n'ai même plus d'argent pour vivre», demande-t-elle aux lecteurs de Blick, en désespoir de cause. «Je pensais que Steffen Henssler m'aimait. Au lieu de cela, j'ai perdu 24'000 francs.»

Selon son manager, Steffen Henssler n'a pas souhaité prendre position sur le cas présent et sur l'usurpation de son identité.

Pendant ce temps, les escrocs continuent d'écrire en son nom et ont même demandé mardi à Gertrud F.: «Pouvez-vous venir me voir?»