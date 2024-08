Les amis de la victime avaient annoncé sa disparition dimanche, après qu'il n'est pas revenu d'une baignade.

Un homme âgé de 40 ans a été trouvé mort dans le lac à Zurich. Il avait participé à la Street Parade samedi. Les amis qui l'accompagnaient samedi ont annoncé sa disparition dimanche à la police.

L'homme a déclaré samedi à ses amis qu'il allait se baigner dans le lac et ils ne l'ont plus revu, a indiqué lundi la police municipale zurichoise. Une opération de recherche a été lancée par la police du lac. Son corps a été retrouvé à six mètres de profondeur. Selon l'Institut de médecine légale, l'homme s'est noyé.