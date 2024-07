Découvrez la nouvelle arnaque des faux voleurs de colis

1/5 En Suisse, les vols de colis sont de plus en plus nombreux.

En 2023, 24'252 vols à l'étalage ont été enregistrés en Suisse, soit 23% de plus que l'année précédente. Les voleurs ciblent de plus en plus souvent les entrées d'immeubles: le nombre de vols de colis a même triplé depuis 2019 selon les calculs de l'assurance Axa à la fin de l'année dernière.

Grâce à une autorisation de dépôt, les facteurs ou les coursiers peuvent simplement déposer les paquets près de la porte d'entrée ou dans la boîte à lait lorsque le client n'est pas présent chez lui. Une aubaine pour les voleurs.

Une nouvelle escroquerie fait son apparition

Il existe désormais une escroquerie qui permet de commettre des vols encore plus facilement. Elle fonctionne de la manière suivante: le client n'ouvre pas la porte d'entrée lorsque le livreur s'annonce, le colis est alors déposé à l'entrée de la maison et le client déclare ensuite le vol alors qu'il a bel et bien reçu le paquet. Le livreur prend alors en charge les frais et le client n'a pas à payer sa marchandise.

Le commerçant en ligne Galaxus affirme être au courant de cette escroquerie. L'entreprise a mis en place diverses mesures de sécurité qui permettent de reconnaître et d'empêcher de tels agissements. Les collaborateurs sont mieux formés et il existe dorénavant des processus clairement définis pour la déclaration de perte de colis.

L'astuce fonctionne à plusieurs reprises dans diverses entreprises

Pour des raisons de sécurité, le fournisseur ne désire pas en dire plus. Zalando ne souhaite, pour sa part, pas s'exprimer sur les méthodes de vol ou leur fréquence. Pourtant cette méthode frauduleuse est également utilisée pour le fournisseur de vêtements. Dans les cas connus, l'astuce a fonctionné à plusieurs reprises sur une longue période.

Il n'existe pas de chiffres sur la propagation de cette escroquerie. Toutefois, à la demande de la SRF, Digitec Galaxus écrit que 0,2 à 0,3% des colis envoyés par l'entreprise sont perdus ou volés chaque année. C'est presque deux fois plus que ce qu'indique la Poste. Il se pourrait donc que les colis du plus grand commerçant en ligne de Suisse soient plus appréciés que la moyenne par les voleurs ou que les faux voleurs de colis fassent également grimper les chiffres.

Une conseillère nationale demande une modification de la loi

La méthode frauduleuse de clients de ces grands fournisseurs fonctionne actuellement grâce à la complaisance des commerçants en ligne. En effet, Galaxus et Zalando prennent en charge les frais jusqu'à une certaine valeur de marchandise en cas de vol de colis signalé. Bien qu'ils ne soient pas obligés de le faire. En Suisse, le vendeur n'est pourtant plus responsable dès qu'il a expédié la marchandise.

La conseillère nationale des Vert-e-s Sophie Michaud Gigon souhaite modifier cette réglementation et l'aligner sur celle de l'UE. Désormais, les fournisseurs en ligne devraient être responsable du colis jusqu'à ce que la marchandise soit livrée aux clients. Elle a déposé une intervention à ce sujet.

Favoriser les voleurs et les véritables victimes de vol?

Bien entendu, cela faciliterait encore plus la technique utilisée par les faux voleurs de colis. Ils ne dépendraient plus de la bonne volonté des grossistes pour leur arnaque.

Toutefois, la nouvelle règle profiterait également à ceux qui sont effectivement victimes de vols de colis. En 2022, la Poste a perdu environ 200'000 colis, comme l'écrit SRF.