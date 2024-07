Une nouvelle liaison aérienne à destination de Dubaï, des hausses de salaires dans la grande distribution et des virements bancaires qui ne prennent plus que 10 secondes! De grands changements sont attendus dès le 1er aout à travers toute la Suisse. Tour d'horizon!

1/4 Première grande annonce: plusieurs banques adapteront leurs taux d'intérêt en août, dont la Raiffeisen qui a émis des recommandations à ses différentes coopératives.

Alexander Terwey

Dès le 1er août, plusieurs changements auront lieu en Suisse. Qu'il s'agisse de votre compte en banque ou des vols en avion, Blick vous fait le résumé en 6 points.

1 De nombreuses banques devraient baisser leurs taux d'intérêt

C'est la première grande annonce! Après que la Banque nationale suisse (BNS) a abaissé en juin son taux directeur pour la deuxième fois de l'année, de nombreuses banques réagissent en baissant les taux d'intérêt sur l'épargne.

Certaines banques ont déjà réagi en juillet en baissant leurs taux d'intérêt. D'autres banques cantonales devraient baisser leurs taux au 1er août.

Le groupe Raiffeisen a par exemple émit une recommandation aux différentes coopératives, avec effet au 1er août 2024. Le taux d'intérêt recommandé est significativement plus bas pour les dépôts d'épargne, tombant à 0,70% (contre 1,10% auparavant). Et pour les dépôts de plus de 100'000 francs, le taux d'intérêt tombe à 0,45% (contre 0,70% auparavant). Pour d'autres types de comptes d'épargne, la baisse peut même atteindre 0,5 point de pourcentage.

2 Les virements seront crédités en moins de dix secondes

Besoin d'argent rapidement? Bonne nouvelle: les virements seront crédités au bénéficiaire en moins… de dix secondes à partir du 20 août 2024! C'est le début de ce que l'on appelle l'«Instant Payment». Les retards observés en cas de virement le week-end, par exemple, ne seront donc plus qu'un lointain souvenir.

Les recherches de la «Handelszeitung» ont toutefois montré que la plupart des banques suisses ne suivront pas le mouvement. Et ceux qui veulent profiter des virements ultra-rapides doivent s'attendre à des frais supplémentaires.

Publicité

Les banques seront uniquement tenues de comptabiliser les paiements instantanés entrants. Ceux des bénéficiaires, donc. Selon la «Handelszeitung», l'UBS, Raiffeisen et la Banque cantonale bernoise, entre autres, proposent tout de même le service complet dès le lancement du nouveau système de paiement.

3 Coop réévalue le salaire versé à ses apprentis

Le géant de la grande distribution l'avait déjà fait savoir en octobre dernier: les apprentis de Coop recevront un salaire plus élevé à partir du mois d'août! Les salaires augmentent en effet de 100 francs par an. La première année d'apprentissage sera désormais rémunérée 1000 francs, la deuxième 1200 francs, la troisième 1400 francs et la quatrième 1600 francs.

Selon un communiqué du groupe, ce dernier embauche chaque année plus de 1000 apprentis.

4 La durée de perception des indemnités de chômage partiel est prolongée

Toujours en termes de revenus, la durée maximale d'indemnisation de chômage partiel en cas de réduction de l'horaire de travail sera prolongée de 12 à 18 mois à compter du 1er août 2024. C'est ce qu'a décidé le Conseil fédéral. Cette décision est motivée par la forte hausse des prix de l'énergie au début de la guerre en Ukraine, qui a contraint les secteurs à forte consommation d'énergie à recourir à l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail.

Publicité

Malgré la baisse des prix de l'énergie, la situation conjoncturelle reste difficile, selon le Conseil fédéral. «Grâce à cette prolongation, les entreprises disposent de plus de temps pour s'adapter à la situation difficile et, le cas échéant, pour trouver de nouveaux débouchés ou lancer de nouveaux produits.»

La durée maximale de perception prolongée est valable jusqu'au 31 juillet 2025.

5 Mauvaise nouvelle pour les chiens embarqués en soute vers les Etats-Unis

Au rayon des mauvaises nouvelles, à partir du 1er août 2024, les chiens ne pourront plus être emmenés dans les avions à destination des Etats-Unis. La nouvelle règle concerne tous les types de chien, même les chiens d'assistance ou les chiens de personnes résidant aux Etats-Unis.

«En raison de nouvelles restrictions imposées par les autorités américaines, le transport de chiens vers les Etats-Unis ne sera plus possible à partir du 1er août 2024, et ce jusqu'à nouvel ordre», a fait savoir Swiss sur son site web.

Publicité

Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), une autorité du ministère américain de la Santé, cette disposition aurait été prise par rapport à la rage, cette maladie infectieuse transmissible à l'homme et mortelle dans 99% des cas. La rage n'est pas encore éradiquée dans de nombreux pays, mais elle l'est aux États-Unis.

6 Une nouvelle ligne aérienne à destination de Dubaï

Les instagrameurs suisses peuvent se réjouir! À partir du 2 août 2024, il y aura un nouveau vol direct au départ de Bâle et à destination de Dubaï. La compagnie aérienne Flydubai proposera ainsi des liaisons quatre fois par semaine, les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à l'heure du déjeuner, indique l'EuroAirport dans un communiqué. «Avec ce vol direct, la péninsule arabique est encore plus facilement accessible, ce qui répond à la demande croissante de voyages dans cette région», poursuit l'aéroport.

La nouvelle liaison aérienne directe devrait également permettre de rejoindre plus facilement d'autres destinations de vacances, comme Pattaya ou Langkawi. Les vols se feront à bord d'un Boeing 737 Max 8, de 156 sièges en classe économique et 10 sièges en classe affaires.