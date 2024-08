1/16 Hébergement d'urgence à Lucerne: la chambre à coucher de Valeria S. et de son fils.

Milena Kälin

Valeria S.* a besoin d'un nouveau logement au plus vite pour elle et son fils de 12 ans. Son appartement actuel est infesté de moisissures. Tant la mère que le fils ont fait face à des problèmes de santé pour cette raison.

Désespérée, la Lucernoise de 36 ans s'est adressée aux services sociaux. «Ils m'ont prise au sérieux et ont réagi immédiatement», raconte-t-elle à Blick. Dès le lendemain, elle a reçu la clé d'un appartement d'urgence meublé, habité également par une autre mère avec un enfant en bas âge. «On m'a dit que cet appartement était spécialement destiné aux femmes et aux enfants qui risquent de se retrouver à la rue.»

On a conseillé à S. d'emporter son propre duvet. En effet, les couvertures et les matelas sont également tachés.

Au total, les services sociaux de la ville de Lucerne proposent cinq appartements d'urgence, dont deux sont meublés. Ceux-ci sont destinés aux familles, aux enfants ou aux personnes seules qui sont gravement menacées de devenir sans-abri. Le coût varie de 45 à 55 francs par nuit, selon l'occupation. Valeria est extrêmement reconnaissante de cette solution rapide. «Je n'avais aucune attente. L'essentiel est que nous puissions dormir quelque part», explique la maman.

Taches d'urine et éclaboussures de sang

En entrant dans son logement d'urgence, Valeria a vite déchanté. Outre des tapis et des rideaux usés, elle a découvert des murs maculés de taches, de la saleté partout ainsi que des matelas et des couvertures couverts d'urine. Il y avait même des éclaboussures de sang sur la porte vitrée cassée donnant sur la cuisine.

«J'ai trouvé ça très décevant! Les services sociaux m'ont même conseillé d'emporter nos propres couettes et oreillers. J'ai le privilège de pouvoir le faire, mais d'autres non», rapporte la Lucernoise. L'idée que des femmes et des enfants en détresse trouvent refuge dans cet endroit l'effraie.

Valeria n'a toutefois pas voulu se plaindre. Elle a pris l'appartement et a essayé d'en tirer le meilleur parti. Elle a fait le ménage et a voulu laver les rideaux. «La machine à laver de l'appartement d'urgence était en panne. Ma colocataire, qui avait un petit bébé, a lavé tous les vêtements à la main pendant six mois», déplore-t-elle. La propriétaire des lieux, qui habite dans le même immeuble et loue l'appartement à la ville de Lucerne, trouve toujours de nouvelles excuses pour justifier la panne.

Des éclaboussures de sang étaient visibles.

Le premier soir sur place, alors que Valeria et son enfant s'apprêtaient à se mettre au lit, ce dernier s'est cassé. «J'ai réparé le lit le lendemain à l'aide d'une perceuse.» Les autres équipements ne sont pas en meilleur état. Il n'y a pas d'aspirateur, pas de lit d'enfant, ni de table à langer non plus. Tout cela dans un appartement explicitement destiné aux mères avec enfants. «L'hygiène et la sécurité doivent être garanties. Ce n'était définitivement pas le cas», tonne la mère.

L'emplacement de l'appartement soulève également des questions. Il se trouve à la Baselstrasse 62, au-dessus d'une entreprise de pompes funèbres. L'endroit n'a pas vraiment bonne réputation. Une maison close se trouve à proximité immédiate de l'appartement. «Quand je regardais par la fenêtre, je voyais des gens se droguer», poursuit Valeria. De plus, le quartier est aussi très bruyant la nuit, surtout en été.

La ville prend en charge les coûts

Il aura fallu que Valeria fasse une réclamation auprès des services sociaux pour que les choses commencent à bouger. Initialement, le logement devait lui coûter 50 francs par nuit. Après analyse de la situation, la ville de Lucerne confirme à Blick que Valeria n'aura rien à payer.

Comble de l'ironie, Valeria s'est vu demander pourquoi elle n'avait pas mieux nettoyé l'appartement lorsqu'elle a rendu les clés. «J'ai laissé l'appartement plus propre que je ne l'avais reçu», a-t-elle répondu. La personne à qui elle devait remettre les clés n'était apparemment pas au courant de l'état de l'appartement.

Les enfants en bas âge rampe sur un sol sale.

La mère a même proposé d'organiser gratuitement une table à langer via Facebook. «Mais la ville ne voulait rien changer à l'appartement, je n'ai pas compris pourquoi.» Raison invoquée: il n'y a pas besoin d'un meilleur équipement. Les personnes ne restent en moyenne que quatre mois dans le logement, explique la Ville de Lucerne. Valeria connaît cependant deux femmes qui y ont vécu respectivement un an et un an et demi. «Je trouve cela inacceptable et je veux que les choses changent.»

Confrontée par Blick, la Ville de Lucerne prend ce retour au sérieux et souhaite examiner l'appartement, actuellement vide, de la Baselstrasse. «Les logements d'urgence ne sont pas conçus comme une solution permanente, mais pour pallier une situation d'urgence, notamment pour les personnes vulnérables comme les familles avec enfants», explique-t-on. De plus, les appartements sont tous «sans risque pour la santé» et un environnement aussi sûr que possible est offert. L'emménagement ne se fait qu'après une visite et un accord mutuel.

* Nom modifié