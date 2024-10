Des vols sont annulés chez Swiss suite à un problème informatique. Photo: Sven Thomann

Jean-Claude Raemy

La compagnie aérienne Swiss a fait face à un important problème informatique, au point de réunir son comité d’urgence. Sur la plateforme X, Swiss a informé ses passagers qu’ils devaient s’attendre à des retards de vol. Les détails de l’incident n’ont pas encore été communiqués.

Or, 20 minutes plus tard, la compagnie affirme avoir réglé le problème. Sur X, Swiss rapporte que le problème a été résolu et que les opérations aériennes se déroulent à nouveau comme d'habitude.

Blick a vérifié la situation : les systèmes de réservation fonctionnent parfaitement. Il n'y a pas de spectacle inhabituel aux départs. Quelques vols suisses décollent avec un léger retard, mais beaucoup décollent normalement et à l'heure. Un porte-parole suisse a expliqué à Blick que les systèmes d'un prestataire externe étaient concernés, ainsi que les systèmes de planification internes, ce qui aurait pu affecter les processus d'enregistrement. Swiss a voulu informer immédiatement.

Interrogé par Blick, Skyguide a annoncé qu'il n'y avait aucun problème avec le contrôle aérien.