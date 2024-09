1/6 Depuis le 1er septembre 2024, les lauriers-cerises ne peuvent être ni vendus, ni donnés, ni replantés en Suisse.

Corine Turrini Flury

En mars 2024, le Conseil fédéral a adapté l'ordonnance sur la dissémination dans l'environnement. 53 espèces ou groupes de plantes exotiques envahissantes ne peuvent donc plus être mis en circulation en Suisse depuis le 1er septembre. Cette mesure vise à empêcher que les plantes invasives et exotiques ne continuent à se propager dans l'environnement et à causer des dommages.

Sur la liste noire des néophytes envahissantes figurent notamment le laurier-cerise, le lilas d'été ou les palmiers du Tessin, particulièrement appréciés dans les jardins suisses pour leur effet de protection visuelle.

L'interdiction s'applique aux entreprises et aux particuliers

Toutes les plantes mentionnées ne peuvent désormais plus être vendues ou données en Suisse, ni être importées et plantées. Cela vaut non seulement pour les entreprises horticoles, mais aussi pour les particuliers. Dorénavant, des contrôles peuvent également être effectués à la douane.

Pas d'obligation de lutte pour les plantes existantes

En revanche, ceux qui ont déjà dans leur jardin des plantes figurant sur la nouvelle liste en vigueur ne doivent pas pour autant arracher le palmier ou la haie de lauriers. Il n'y a pas d'obligation de lutter contre les plantes existantes dans les jardins. Elles ne sont pas concernées par la nouvelle interdiction.