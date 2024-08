Vignoble en terrasse à Sion (photo d'illustration).

Escroquerie, faux dans les titres, falsification de marchandises... Cédric Flaction, encaveur à Sion, aurait encaissé 11,8 millions de francs en vendant des centaines de milliers de litres de vins étrangers sous l’appellation AOC Valais, écrit «Le Nouvelliste».

Le quotidien a révélé, lundi 12 août, le contenu de l’acte d'accusation du Ministère public valaisan contre l'œnologue, proche de Dominique Giroud. Les accusations contre le dirigeant de la Cave des Cailles Sàrl à Chamoson et Flaction Sàrl à Sion incluent des «faux dans les titres, escroquerie et falsification de marchandises», rapporte le journal. Cédric Flaction est présumé innocent.

«730'000 litres de vin espagnol»

Cédric Flaction, suspendu en 2014 de l’interprofession de la vigne et du vin du Valais (IVV) suite à l’affaire Giroud, aurait orchestré une fraude massive au moyen de fausses factures et écritures comptables, entre 2009 et 2016. Les enquêteurs ont utilisé des moyens considérables pour découvrir les pratiques de l'encaveur: surveillance, détention provisoire, perquisitions et fouilles de cabinets financiers.

«Au total, huit factures, établies pour des prestations en cave ou de mise en bouteille notamment, ont permis de dissimuler la livraison de plus de 730'000 litres de vins espagnols et de près de 105'000 litres de vins schaffhousois en provenance de deux sociétés alémaniques», précise l'acte d'accusation, cité par «Le Nouvelliste».

Plainte déposée par l'État du Valais

Cédric Flaction aurait émis des dizaines de fausses factures au nom d'une douzaine de caves valaisannes pour attester l'achat, fictif, de centaines de milliers de litres d'AOC Valais. Flaction n'était en réalité pas livré, et aurait ainsi pu coller l'étiquette AOC Valais sur de la boisson étrangère.

De grands commerçants de vin en Suisse, comme Mövenpick Wein, Giroud Vins SA ou les Caves Garnier, ont acheté les faux vin valaisans. Vendus entre 3,9 et 9 francs le litre alors qu’ils avaient été acquis entre 1,31 (vins espagnols) et 3 francs (vins schaffhousois) le litre, «ces volumes auraient permis selon l’acte d’accusation à Cave des Cailles Sàrl de générer près d’1 million de francs de profit, et à Flaction Sàrl d’encaisser au minimum près de 1,5 million de francs».

L'État du Valais a déposé une plainte pénale. Il ne s'exprime pas avant le début du procès, qui se déroulera à Sion les 26 et 27 août prochains.