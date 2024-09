Travailler l'équivalent de 100% en quatre jours est de plus en plus possible dans les professions artisanales. Un garage automobile argovien a introduit ce modèle il y a trois ans. Toutefois, dans l'entreprise familiale, tout le monde n'est pas convaincu.

Thomas Schlittler et Philippe Rossier

Lukas Böhler, technicien de systèmes, apprécie beaucoup la semaine de quatre jours. Photo: Philippe Rossier

Les ateliers Walter Hasler AG à Frick, en Argovie, sont plus ordonnés et plus propres que bien des bureaux. Pas de clés à molette qui traînent, ni de mécaniciens couverts d'huile dans ce garage Mercedes-Benz.

Le technicien en systèmes Lukas Böhler a pourtant conservé un air de bricoleur touche-à-tout, avec sa barbe de bûcheron, son accent badois et son attitude réservée. Il est facile de l'imaginer passer des heures à inspecter et à soigner une carrosserie endommagée avec un calme stoïque. «J'aime être seul dans l'atelier au petit matin pour pouvoir me concentrer sur mon travail sans être distrait», raconte-t-il.

Et cela lui arrive souvent. Lukas Böhler commence plus tôt que les autres, et termine plus tard. Le responsable de la préparation des véhicules effectue son travail à 100% en quatre jours. Il travaille 11 heures par jour et 44 heures par semaine. C'est pratiquement autant que ses collègues qui travaillent cinq jours par semaine. En revanche, il n'a pas seulement congé le week-end, mais aussi tous les mardis.

L'homme originaire du sud de l'Allemagne, qui habite à 35 kilomètres de Frick, s'enthousiasme face à ce modèle de travail: «Pour moi, c'est parfait. Je m'épargne une fois le trajet pour aller travailler, je n'ai presque pas de circulation tôt le matin et je peux faire tout ce que je devais faire auparavant le week-end durant mon jour de congé.»

De nombreuses annonces d'emploi

La semaine de quatre jours est bel et bien entrée dans le monde du travail suisse, comme le montre un coup d'œil sur les portails d'emploi: monteur d'installations, automaticien, mécanicien automobile, électricien, caissier, serveur, cuisinier, chauffeur de poids lourds, électro-mecanicien, boucher, menuisier, vendeur, charpentier – dans d'innombrables branches et professions, Blick a trouvé ces derniers mois des emplois qui peuvent être effectués en quatre jours au lieu de cinq.

Etonnamment, il s'agit souvent de postes dans le domaine artisanal et technique, dans des petites et moyennes entreprises (PME). Dans certains cas, la réduction du nombre de jours de travail s'accompagne d'une diminution de la durée hebdomadaire du travail, mais celle-ci reste souvent inchangée.

Une étude de Swissstaffing, l'Union suisse des services de l'emploi ainsi que de son association faîtière internationale, montre que la durée du temps de travail est souvent plus courte: les grands groupes sont plus disposés dans notre pays qu'à l'étranger à miser sur des semaines de travail réduites dans la lutte pour engager du personnel qualifié. Parmi les entreprises suisses interrogées, une sur deux peut s'imaginer introduire une réduction de la semaine de travail. Selon l'enquête, seul un grand groupe sur trois l'envisage à l'échelle mondiale.

Migros joue un rôle de pionnier

Chez Migros, le plus grand employeur privé du pays, il s'agit depuis longtemps de plus que de simples projections. Dans les coopératives régionales de Zurich, Bâle, Vaud et Neuchâtel-Fribourg, la semaine de quatre jours est déjà une réalité – sur la base de volontariat.

Dans la région de Zurich, par exemple, une partie du personnel des filiales de supermarchés comptant plus de 20 employés à temps plein peut effectuer les 41 heures hebdomadaires en quatre jours. Les vendeurs spécialisés dans les domaines de la boulangerie, des fleurs, de la viande, des fruits, des légumes et du fromage se voient même promettre dès le titre des annonces d'emploi: «Semaine de quatre jours possible.» Depuis l'introduction de ce modèle à Migros Zurich en avril de cette année, «environ 50 collaborateurs» ont opté pour cette formule, selon le service de presse.

Il n'existe pas de chiffres à l'échelle suisse sur la diffusion de la semaine de quatre jours. Selon Adecco, le leader mondial des agences de placement, il est donc difficile de tirer des conclusions générales sur le sujet. «La situation de départ est différente selon le secteur. Dans certains endroits, la semaine de quatre jours est un thème de discussion, dans d'autres pas du tout», explique la porte-parole Annalisa Job.

Après avoir rencontré des directeurs de filiales, on peut toutefois affirmer que c'est le cas: plus le manque de personnel qualifié est important, plus les entreprises ont tendance à être prêtes à se lancer dans une telle expérience. «Il y a toutefois certaines entreprises qui, après une période d'essai, arrivent à la conclusion que la semaine de quatre jours ne fonctionne pas pour elles», poursuit Annalisa Job.

«La semaine de quatre jours est moins appréciée que prévu»

Cette remise en question est aussi présente dans le garage automobile Walter Hasler AG. Si Lukas Böhler est heureux du nouveau modèle de travail, l'euphorie des débuts est retombée pour le chef d'atelier Waldemar Marchel. «La semaine de quatre jours est moins appréciée par mon équipe que prévu», dit-il et avoue sans détour: «Si cela ne tenait qu'à moi, je supprimerais le nouveau modèle.»

Pour le chef d'atelier Waldemar Marchel, la semaine de quatre jours entraîne surtout un surcroît de travail. Photo: Philippe Rossier

Parmi les mécaniciens qui sont passés volontairement à la semaine de quatre jours il y a trois ans, certains sont revenus au modèle de travail traditionnel. «Pour beaucoup, les journées de travail étaient tout simplement trop longues et trop pénibles», explique Waldemar Marchel.

Actuellement, le chef d'atelier ne compte plus que trois personnes dans son équipe de 20 personnes qui s'en tiennent au modèle des quatre jours. «C'est deux de moins pour que cela m'apporte quelque chose en termes d'optimisation du poste de travail.»

En effet, cinq collaborateurs travaillant chacun quatre jours peuvent se partager quatre ponts élévateurs – c'est-à-dire des postes de travail – répartis sur la semaine. Waldemar Marchel explique: «L'atelier serait ainsi mieux exploité.» Comme il n'a plus cinq personnes avec une semaine de quatre jours, ce plan ne fonctionne plus et la planification du travail est devenue plus compliquée.

Un avantage dans la lutte pour le personnel qualifié

Malgré tout, Walter Hasler AG renonce pour l'instant à supprimer la semaine de quatre jours. «Ce ne serait pas juste pour les collaborateurs qui ont accepté l'expérience et qui sont satisfaits de la situation actuelle», explique Stéphane Brandt, membre de la direction de l'entreprise familiale.

Stéphane Brandt, membre de la direction, espère que la semaine de quatre jours aura des avantages sur le marché du travail. Photo: Philippe Rossier

Stéphane Brandt est conscient que la semaine de quatre jours signifie actuellement surtout un surcroît de travail pour son chef d'atelier. Il continue néanmoins à vanter cette possibilité dans les annonces d'emploi. «Il s'agit aussi de nous démarquer de nos concurrents et de nous positionner comme un employeur moderne.»

La lutte pour les spécialistes est brutale dans la branche. Un bon mécanicien automobile peut aujourd'hui choisir pratiquement librement quand et où il veut travailler. Stéphane Brandt: «Dans ce contexte, de petits détails peuvent faire toute la différence.»

En outre, ce modèle de temps de travail présente également des avantages pour les clients: le personnel de l'atelier est plus longtemps sur place, peut réagir aux urgences – et les travaux doivent plus rarement être reportés au lendemain.